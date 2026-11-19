Lo stage è al centro della nuova puntata di Parole al Lavoro, il progetto di Lecconotizie e Confindustria Lecco e Sondrio dedicato ai giovani

LECCO – Entrare in contatto con il mondo delle imprese, conoscere da vicino una realtà aziendale e iniziare a costruire il proprio percorso professionale. È attorno a queste esperienze che ruota la nuova puntata di “Parole al Lavoro”, il format editoriale ideato da Lecconotizie e Confindustria Lecco e Sondrio per avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso un linguaggio semplice, diretto e vicino alle nuove generazioni.

Dopo aver affrontato parole come welfare, curriculum, competitività e formazione, il nuovo appuntamento mette al centro un termine che molti studenti e giovani incontrano durante il proprio percorso di formazione: Stage.

Un’esperienza che rappresenta spesso uno dei primi contatti con una realtà lavorativa e che permette di affiancare alla preparazione teorica la conoscenza diretta dell’ambiente aziendale. Un’occasione per osservare da vicino organizzazione, professionalità e competenze richieste, iniziando a confrontarsi con le dinamiche del lavoro.

Ma che cosa significa davvero fare uno stage? Quale ruolo può avere nella formazione di un giovane e nel suo avvicinamento al mondo delle imprese?

Sono alcuni degli spunti al centro della nuova puntata di “Parole al Lavoro”, che continua così il suo percorso alla scoperta dei termini e dei concetti utili per comprendere meglio il mondo produttivo e le opportunità professionali.

La nuova puntata è disponibile sui profili Instagram di Lecconotizie (lecco_notizie) e Confindustria Lecco Sondrio (confindustria_leccosondrio).

Un progetto che, attraverso parole e concetti di uso comune nel linguaggio aziendale, punta a rendere più accessibile il mondo delle imprese e a fornire ai giovani strumenti per orientarsi nelle proprie scelte formative e professionali.