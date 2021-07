Incrementati i contributi della Regione destinati alle imprese per la partecipazione a fiere in Lombardia

Agevolazioni fino a 15 mila euro entro dicembre 2022

MILANO / LECCO – Per micro, piccole e medie imprese con almeno una sede operativa in Lombardia saranno disponibili ulteriori 2.800.000 euro per partecipare alle fiere con qualifica internazionale che si svolgono in Lombardia.

La Giunta di Regione Lombardia, infatti, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, ha approvato il rifinanziamento di un provvedimento che è stato apprezzatissimo da tutte le categorie economiche e che porta a 7.000.000 euro la dotazione finanziaria complessiva dell’intera misura.

Sono ammessi sia i ‘nuovi espositori’, che non abbiano partecipato alla fiera nelle ultime 2/3 edizioni (a seconda della cadenza dell’evento), sia gli ‘espositori abituali’, che abbiano già partecipato alla fiera nelle ultime edizioni.

Il sostegno si compone di una agevolazione a fondo perduto a massimo 10.000 euro per gli espositori abituali e 15.000 euro per i nuovi espositori, per la partecipazione a una o più fiere internazionali lombarde entro dicembre 2022.

L’aiuto va dal 40% al 60% della spesa per gli espositori abituali (50-70% per i nuovi espositori), premiando i progetti che prevedono più fiere, le microimprese e le startup.