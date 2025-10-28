Passaggio generazionale: serata informativa organizzata dal Terziario Donna Lecco

Evento dedicato al passaggio generazionale nelle imprese familiari

Mercoledì 12 novembre presso la sede di Confcommercio Lecco

LECCO – Puntare l’attenzione sul passaggio generazionale nelle imprese familiari è l’obiettivo della serata organizzata dal Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco. L’incontro, dal titolo “Passaggio generazionale: come gestirlo senza subirlo”, si terrà mercoledì 12 novembre alle ore 21 presso la sede di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi 4.

Il focus sarà sulla gestione consapevole del passaggio generazionale, sia per le persone fisiche che per le aziende, con approfondimenti sugli strumenti finanziari e legali più idonei per pianificare successioni e transizioni aziendali. Interverranno il notaio Federica Croce e le consulenti finanziarie di Allianz Bank, Stefania Fumagalli e Valentina Dal Pez.

“Per noi di Terziario Donna, affrontare il tema del passaggio generazionale significa riconoscere che le nostre aziende sono un bene prezioso, costruito con anni di impegno e passione – evidenzia Mariangela Tentori, presidente del Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco – È un momento che prima o poi tocca a tutte noi e va vissuto non come un ostacolo, ma come una transizione da gestire consapevolmente. Crediamo infatti che questo passaggio non riguardi solo la continuità dell’impresa, ma anche la capacità di trovare un punto d’incontro tra l’esperienza di chi ha guidato finora e l’energia innovativa delle nuove generazioni. Serve apertura, ascolto reciproco e la volontà di accogliere il cambiamento”.

Poi aggiunge: “E’ essenziale ricordare che gestire il passaggio generazionale significa anche non subirlo: conoscere gli aspetti legali e finanziari ci permette di affrontare questa fase con consapevolezza, trasformandola in un’occasione per crescere e rinnovarsi. Le nostre relatrici ci aiuteranno a esplorare questi temi perché questa serata possa offrire gli strumenti per affrontare il futuro con fiducia e determinazione”.

Stefania Fumagalli, consigliere del Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco sottolinea: “L’obiettivo è di sensibilizzare le persone a prendere consapevolezza del fatto che il passaggio generazionale è un argomento che tocca proprio tutti e non esclude nessuno. Vogliamo dunque porre l’attenzione su alcuni aspetti della nostra vita che non consideriamo ma che, se ci ragionassimo anche solo per un momento, permetterebbero ai nostri eredi di gestire il passaggio generazionale con serenità”.

L’evento rientra nel ciclo “Finanza ed empowerment femminile” e si rivolge non solo agli associati di Confcommercio Lecco, ma a tutta la cittadinanza. L’ingresso è libero, con iscrizione consigliata tramite il sito di Confcommercio Lecco.