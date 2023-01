Pasticceria nella ristorazione, barman e digitale: corsi al via in Confcommercio

Ristorazione e pubblici esercizi, tre proposte formative a febbraio, aperte le iscrizioni

Corsi in Confcommercio rivolti agli operatori del settore, per accrescere la propria professionalità

LECCO – Tre proposte differenti che interessano il mondo della ristorazione e dei pubblici esercizi. Tre corsi per accrescere la propria professionalità e quindi migliorare il proprio posizionamento sul mercato. Cat Unione Lecco, società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco, propone tre iniziative nel mese di febbraio da non perdere per chi lavora in bar e ristoranti.

Il primo appuntamento è quello con “La pasticceria nella ristorazione”, un corso tecnico-dimostrativo di sette ore dedicato alla preparazione di dessert e piccola pasticceria, in calendario lunedì 6 febbraio, rivolto ai professionisti del settore e tenuto dall’esperto e conosciuto pastry chef Antonio Dell’Oro. Le lezioni si terranno dalle ore 9.30 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17.30: iscrizioni entro il 27 gennaio.

Il secondo è invece il corso “Barman primo livello” al via il 13 febbraio. 35 ore totali, con esercitazioni pratiche per accrescere la professionalità relativa in particolare alla preparazione di cocktail e drink, divise in 10 serate (lunedì e martedì dalle ore 18 alle ore 21.30) secondo il seguente calendario: 13-14-20-21-27-28 febbraio e 6-7-13-14 marzo. In questo caso le iscrizioni vanno effettuate entro l’1 febbraio.

Il terzo infine riguarda “La sfida digitale nei pubblici esercizi” ed è in programma lunedì 20 e lunedì 27 febbraio dalle ore 14 alle ore 18: otto ore complessive per imparare a utilizzare le nuove metodologie digitali e promuovere al meglio il proprio ristorante, bar, agriturismo o pizzeria grazie al web e ai social. Le iscrizioni vanno effettuate entro il 10 febbraio.

“Questi tre corsi rappresentano una proposta di assoluta qualità – spiega il presidente di Fipe Lecco, Marco Caterisano – Come Fipe crediamo nella formazione, nella possibilità di acquisire nuove competenze e nel miglioramento delle proprie abilità. Frequentare questi corsi organizzati da Confcommercio Lecco significa per i titolari potere promuovere in modo più performante il proprio locale e per i collaboratori migliorare la propria professionalità. Sono occasioni da cogliere al volo in un mercato sempre più competitivo e complesso”.

Informazioni e contatti

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni ai tre corsi (tutti rimborsati al 50% per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo) contattare Confcommercio Lecco – ufficio Formazione: email formazione@ascom.lecco.it ; tel. 0341/356911.