Patto territoriale per il lavoro, al Politecnico di Lecco l’evento finale del progetto

Mercoledì 10 giugno saranno presentati i risultati del progetto promosso dalla Provincia di Lecco per avvicinare formazione e mondo del lavoro

Coinvolti 15 partner e 21 realtà del territorio. In programma anche un focus sull’intelligenza artificiale nelle imprese lecchesi e sulle future opportunità formative

LECCO – Dopo due anni di attività, il Patto territoriale per le competenze, l’orientamento e il lavoro in provincia di Lecco arriva al suo momento conclusivo. Mercoledì 10 giugno, dalle 9.30 alle 12.30, l’Aula Magna del Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano ospiterà l’evento finale del progetto promosso dalla Provincia di Lecco in qualità di capofila.

L’incontro, dal titolo “Dal Patto al futuro: storie e competenze che diventano opportunità“, sarà l’occasione per presentare i risultati del progetto, presentato a Regione Lombardia nell’aprile 2024. L’iniziativa si è concentrata su tre settori rilevanti per l’economia locale: metalmeccanico, elettrico-elettronico e turismo-ristorazione.

Il Patto territoriale ha coinvolto 15 partner e una rete di sostegno composta da 21 soggetti del sistema istituzionale, economico-sociale e formativo del territorio. L’obiettivo è stato quello di ridurre il disallineamento tra le competenze richieste dalle imprese e quelle disponibili sul mercato del lavoro, attraverso percorsi di formazione, orientamento e inserimento professionale rivolti sia alle persone in cerca di occupazione sia alle aziende.

Dopo il welcome coffee e la registrazione dei partecipanti, previsti dalle 9.30, i lavori si apriranno alle 10 con i saluti istituzionali della presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann. Seguirà una sessione dedicata ai risultati del Patto territoriale, con approfondimenti sui corsi di riqualificazione professionale per persone disoccupate, sui workshop per la ricerca di lavoro e sui seminari dedicati al welfare aziendale e al work life balance realizzati con il contributo del Politecnico di Milano.

Alle 11 sono in programma le videointerviste ai partecipanti, curate dagli istituti scolastici “G. Bertacchi” e “P.A. Fiocchi” di Lecco. Successivamente saranno presentate l’analisi dei fabbisogni professionali delle imprese del territorio, a cura della Camera di Commercio di Como-Lecco, e una riflessione sull’impatto dell’intelligenza artificiale nelle aziende lecchesi, affidata a Pts.

L’ultima parte della mattinata sarà dedicata al nuovo accordo di partenariato per orientare l’offerta formativa territoriale rivolta a disoccupati e inoccupati. Le conclusioni saranno affidate ad Antonio Leonardo Pasquini, consigliere delegato al Centro impiego, Istruzione e Formazione professionale della Provincia di Lecco. È prevista inoltre la partecipazione di referenti di Regione Lombardia.

L’iniziativa si inserisce nel quadro della Politica di Coesione 2021-2027 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo Plus.