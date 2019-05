Crimella e Donegà nella squadra del segretario provinciale Cogliardi

Ecco la nuova segretaria dello Spi Cgil Lecco

LECCO – Lo Spi Lecco, il sindacato dei pensionati Cgil, ha la nuova segreteria. Con l’85% dei voti favorevoli l’Assemblea generale ha approvato la proposta del segretario generale Giuseppina Cogliardi di farsi affiancare da Mauro Crimella e Guerrino Donegà.

“Entrambi vengono da una storia di lunga esperienza sindacale, con ruoli importanti – sottolinea Cogliardi – Sono sicura che riusciremo a fare un buon lavoro di squadra, di dialogo e proficua collaborazione con le categorie e la segreteria della Cgil, senza mai dimenticare l’importanza di essere nei territori tra i nostri volontari”.

Donegà ha 62 anni, ha un passato nella Funzione pubblica e nella segreteria della Camera del lavoro lecchese, mentre Crimella ha 59 anni e ha avuto ruoli importanti in Fillea prima di passare allo Spi, categoria in cui è stato negli ultimi tre anni.

“L’ingresso nella segreteria dei pensionati è per me un traguardo gratificante – afferma Crimella –, ringrazio i delegati per la fiducia”.

Anche Donegà ringrazia chi ha votato per lui e aggiunge: “Prendo questo incarico quando sto per andare in pensione. Metterò a disposizione le mie competenze e tutto ciò che ho imparato nel sindacato”. Saluta lo Spi Ernesto Messere che andrà a lavorare per la Camera del lavoro lecchese.

All’assemblea generale hanno partecipato il segretario generale dello Spi regionale Valerio Zanolla e il segretario generale della Cgil Lecco Diego Riva.