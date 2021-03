Il servizio della Cgil di supporto ai pensionati per richiedere e abilitare lo Spid

Attivo nelle sedi di Lecco, Robbiate-Merate, Costa Masnaga, Mandello del Lario, Barzanò e Bellano

LECCO – Uno sportello per aiutare gli anziani a richiedere e abilitare lo Spid. È la nuova iniziativa dello Spi Cgil Lecco, che in realtà ha attivato ben sei sportelli, a disposizione degli iscritti che ne hanno necessità.

È quindi possibile prendere appuntamento e poi recarsi nelle sedi Spi Cgil di Lecco, Robbiate-Merate, Costa Masnaga, Mandello del Lario, Barzanò e Bellano per ottenere il proprio Spid.

Solo in questi uffici si può portare avanti la procedura, ma è possibile prendere l’appuntamento telefonando in qualsiasi sede della provincia di Lecco, per poi scegliere l’orario opportuno e lo sportello più vicino a casa.

“Si tratta di una nuova iniziativa, fortemente voluta, per essere sempre al fianco degli anziani – sottolinea Giuseppina Cogliardi, segretario generale Spi Cgil Lecco –. Questo progetto si inserisce nell’ambito di una serie di proposte che intendiamo attuare per sostenere le persone in difficoltà nel gestire procedure che richiedono competenze informatiche. Nessuno deve essere lasciato solo e noi intendiamo fare la nostra parte, attenti ai bisogni del territorio”.

Per maggiori informazioni è possibile contattare lo 0341.488289 e lo 0341.488276.