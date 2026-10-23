Pensioni, allarme della Uil: in Lombardia assegni più bassi dal 2027

Secondo le stime sindacali, con 300mila euro di contributi accumulati l’assegno scenderebbe da 1.298 a 1.276 euro lordi mensili. Nel 2028 la pensione di vecchiaia potrebbe arrivare a 67 anni e tre mesi

LECCO – La riduzione dei coefficienti previdenziali dal 2027 rischia di alleggerire gli assegni futuri. UIL Lombardia e UIL Pensionati Lombardia chiedono interventi per tutelare il potere d’acquisto e una maggiore equità fiscale: “Basta far pagare sempre gli stessi, si tassino gli extraprofitti”.

Per i pensionati lombardi e per chi si prepara a lasciare il lavoro, le prospettive previdenziali si fanno più incerte: da una parte, assegni futuri potenzialmente più bassi; dall’altra, un’età pensionabile destinata ad aumentare. È l’allarme lanciato da UIL Lombardia e UIL Pensionati Lombardia, che chiedono al Governo di intervenire sulla fiscalità e di non scaricare sui pensionati il peso delle difficoltà del sistema.

Al centro della denuncia c’è la prevista riduzione dei coefficienti di trasformazione previdenziale dal 2027. Secondo le simulazioni della UIL, a parità di montante contributivo, con 300mila euro accumulati e il pensionamento a 67 anni e un mese, l’assegno scenderebbe da 1.298 a 1.276 euro lordi mensili, con una perdita di circa 284 euro lordi all’anno. Rispetto al 2024, la riduzione potrebbe arrivare al 3,65% a 67 anni e al 4,1% a 71 anni.

A questo scenario si aggiunge l’aumento dell’età per la pensione di vecchiaia, che, secondo il quadro illustrato nel comunicato sindacale, è destinata a raggiungere i 67 anni e tre mesi nel 2028.

“I pensionati stanno diventando sempre più il bancomat di un Governo miope, che continua a chiedere sacrifici a chi ha lavorato una vita e non trova il coraggio di intervenire sugli extraprofitti di chi si è arricchito”, dichiara Danilo Margaritella, segretario generale di UIL Pensionati Lombardia. “È una questione di giustizia sociale: non si può continuare a far pagare il conto sempre agli stessi, mentre tante famiglie faticano a sostenere le spese quotidiane, dalla bolletta alle cure sanitarie”.

In Lombardia la questione riguarda una platea molto ampia. Secondo il Rendiconto sociale INPS Lombardia 2024, i pensionati INPS sono 2.570.598, di cui oltre 1,34 milioni donne. Una componente importante della società e dell’economia regionale, che contribuisce al sostegno delle famiglie e spesso aiuta economicamente figli e nipoti, ma che deve fare i conti con la perdita di potere d’acquisto.

Per Margaritella, la sostenibilità del sistema previdenziale non può diventare una giustificazione per ridurre progressivamente le prospettive di chi è già in pensione e di chi lo sarà in futuro. “Chiediamo pensioni dignitose, tutela del potere d’acquisto, salari adeguati e una fiscalità più equa. Il Governo contrasti l’evasione e chieda un contributo adeguato a chi ha maggiori possibilità, compresi gli extraprofitti: i pensionati non sono una riserva di denaro da cui attingere ogni volta che mancano risorse”, conclude.

Sulla stessa linea interviene UIL Lombardia, che allarga l’analisi alle criticità strutturali del sistema previdenziale e al rapporto tra generazioni. “Premesso che è ora di finirla di usare i pensionati come fonte di finanziamento del Governo, visto che si tratta di una categoria che paga le tasse due volte, è necessario osservare il fenomeno con un orizzonte più ampio”, sottolinea Antonio Albrizio, segretario generale di UIL Lombardia.

“Il sistema va in crisi anche perché viene messa in discussione quell’alleanza intergenerazionale che ha caratterizzato il nostro Paese. Inverno demografico, fuga dei giovani all’estero, utilizzo di contratti ‘pirata’ costituiscono elementi che incidono pesantemente sulla sostenibilità del sistema. Servono politiche che abbiano visione e progettualità nel medio-lungo periodo”, aggiunge Albrizio.

Il sindacato evidenzia come, in Lombardia, il progressivo impoverimento colpisca in modo particolare chi vive con entrate fisse e fatica a recuperare il potere d’acquisto perduto. L’aumento delle spese per la casa, l’energia, l’alimentazione e la sanità può rendere ancora più difficile arrivare alla fine del mese.

“Non possiamo accettare che in una regione che produce tanta ricchezza una parte crescente di popolazione viva con l’ansia di arrivare alla fine del mese”, conclude Albrizio.