Pensioni, la stretta del 2027 coinvolge il 27,4% dei pensionati lecchesi

Sono 25.368 i pensionati lecchesi con un trattamento superiore a quattro volte il minimo. La provincia è al 14° posto nella graduatoria nazionale

LECCO – Sono 25.368 i pensionati della provincia di Lecco che percepiscono un assegno superiore a quattro volte il trattamento minimo. È uno dei dati che emergono dall’elaborazione pubblicata dal Sole 24 Ore pubblicata oggi, 9 novembre, basata sui dati Inps relativi alle pensioni liquidate nel 2025. Una fotografia che colloca il territorio lecchese tra quelli con una maggiore presenza di trattamenti medio-alti e che permette di misurare l’impatto della stretta sulla rivalutazione prevista dal disegno di legge di Bilancio per il 2027.

I pensionati interessati rappresentano il 27,4% del totale in provincia di Lecco. Una percentuale che vale il 14° posto nella graduatoria nazionale, ordinata in base all’incidenza degli assegni superiori a quattro volte il minimo. La quota lecchese è superiore a quella di numerosi altri territori italiani e testimonia una presenza significativa di pensioni collocate nelle fasce più alte.

Il dato diventa ancora più interessante osservando la fascia degli assegni superiori a cinque volte il trattamento minimo. In questo caso, i pensionati lecchesi rappresentano il 13,1% del totale. Per questa categoria il Sole 24 Ore stima una perdita media di 870 euro nel 2027, come conseguenza del minore adeguamento all’inflazione.

È importante precisare che gli 870 euro non rappresentano la perdita media di tutti i 25.368 pensionati coinvolti nella prima soglia, ma si riferiscono esclusivamente ai trattamenti superiori a cinque volte il minimo.

Il confronto con le altre province lombarde aiuta a inquadrare meglio la situazione. Lecco presenta un’incidenza del 27,4%, superiore a quella di Bergamo, dove la percentuale si ferma al 23,9%, e di Brescia, al 21,8%. Anche Sondrio registra un valore inferiore, pari al 20,4%.

Più vicine ai valori lecchesi sono invece Monza e Brianza, con il 29,8%, Lodi, con il 27,4%, e Varese, con il 26,5%. Milano si trova nelle primissime posizioni della graduatoria nazionale: i pensionati con assegni superiori a quattro volte il minimo sono 261.321, pari al 35,8% del totale. La perdita media per chi supera cinque volte il trattamento minimo è stimata in 935,1 euro.

Il dato di Lecco si inserisce in un quadro nazionale nel quale la modifica alla rivalutazione interesserà circa 3,5 milioni di pensionati, pari a un pensionato su quattro. La soglia di riferimento è fissata a 2.447 euro lordi mensili, equivalenti a quattro volte il trattamento minimo del 2026.

La manovra prevede di modificare il meccanismo di perequazione, cioè l’adeguamento annuale degli assegni all’inflazione. Per le pensioni fino a quattro volte il minimo resterà il riconoscimento integrale dell’aumento dei prezzi. Per gli importi superiori entreranno invece in vigore percentuali progressivamente ridotte.

La differenza rispetto al sistema precedente riguarda soprattutto il metodo di calcolo. Finora la rivalutazione ridotta veniva applicata per scaglioni, soltanto sulla quota di pensione che superava determinate soglie. Con la nuova disciplina, invece, la percentuale prevista per ciascuna fascia sarà applicata all’intero importo dell’assegno. È questo passaggio a determinare una parte significativa del minore incremento riconosciuto ai pensionati.

A livello nazionale, l’elaborazione del Sole 24 Ore stima un mancato adeguamento medio di 524 euro nel 2027, cifra che sale a 892 euro considerando i pensionati con assegni superiori a cinque volte il minimo. Per la provincia di Lecco, come evidenziato dalla tabella, quest’ultimo valore è stimato in 870 euro.

Le simulazioni sono state effettuate ipotizzando un’inflazione del 3,4%, superiore al 2,8% utilizzato nella relazione tecnica del disegno di legge di Bilancio. Si tratta quindi di stime, non di importi definitivi: l’effettiva entità della rivalutazione dipenderà dall’inflazione registrata e dall’approvazione delle disposizioni durante l’iter parlamentare.

Per il territorio lecchese il dato centrale resta quello della diffusione delle pensioni medio-alte: più di un pensionato su quattro percepisce un assegno superiore alla soglia individuata dalla manovra. Una platea significativa, che rende la provincia di Lecco uno dei territori lombardi maggiormente esposti agli effetti della modifica.