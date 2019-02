Ad un mese dall’introduzione delle Pensioni Quota 100, ecco i primi dati

La situazione in Italia

LECCO – Oltre 67,7 mila domande da tutta Italia per le pensioni Quota 100 introdotte dal Governo: i dati sono stati diffusi dall’INPS.

La Lombardia è la regione dalla quale sono pervenute il numero maggiori di richieste, 7,7 mila domande in tutto, seguita dalla Sicilia (7,27 mila) e Lazio (7,23 mila). L’ultima è la Valle d’Aosta con 130 domande

In Lombardia

In provincia di Lecco è terzultima tra le province lombarde per domande di pensionamento Quota 100 presentate (257) . Al primo posto c’è Milano (2.710) poi Bergamo (906). Brescia (994), Varese (636), Pavia (522), Como (426), Mantova (415), Monza e Brianza (420), Cremona (365), quindi Lecco e infine Sondrio (157) e Lodi (143).

I requisiti

Come spiegato dall’Inps, a Pensione quota 100 è possibile accedere al raggiungimento, nel periodo compreso fra il 2019 e il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, anche cumulando i periodi assicurativi non coincidenti presenti in due o più gestioni fra quelle indicate dalla norma ed amministrate dall’Inps, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorso il periodo previsto per l’apertura della c.d. finestra, diversificata in base al datore di lavoro ovvero alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Come presentare la domanda

Le domande di pensione possono essere presentate attraverso il portale dell’Inps. (www.inps.it)

Il cittadino in possesso delle credenziali di accesso (PIN rilasciato dall’Istituto, SPID o Carta nazionale dei servizi) può compilare e inviare la domanda telematica di accesso alla pensione disponibile fra i servizi on line del sito dell’ente previdenziale.

La domanda può essere presentata anche per il tramite dei Patronati e degli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all’INPS ovvero, in alternativa, può essere presentata utilizzando i servizi del Contact center.