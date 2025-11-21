“People 2”. Confindustria approfondisce le strategie per la gestione delle persone nelle aziende

Un pomeriggio di confronto e condivisione su Employer Branding, Well Being e strategie HR per le organizzazioni moderne

Il convegno si svolgerà lunedì 24 novembre al centro espositivo Lariofiere di Erba

ERBA – Il convegno PEOPLE 2, organizzato da Confindustria Como Lecco e Sondrio, si terrà lunedì 24 novembre a partire dalle 14 presso il centro espositivo Lariofiere di Erba.

L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto sulle dinamiche e sulle prospettive di sviluppo delle relazioni interne nelle organizzazioni moderne, con interventi di esperti del settore, HR manager e leader aziendali, oltre alle testimonianze di collaboratrici e collaboratori presentate attraverso un contributo video.

L’iniziativa prosegue il percorso avviato con la prima edizione, che aveva esplorato i fondamenti di una People Strategy moderna: dalla cultura d’impresa al purpose, dalla vision e mission alla leadership diffusa, fino al riconoscimento della coesione interna come leva strategica. Sulla base delle evidenze emerse e del lavoro successivo, per il 2025 sono stati individuati due ambiti prioritari di intervento: Employer Branding e Well Being organizzativo.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Marco Campanari, introdotti da Fabio Usuelli, Responsabile Area Relazioni Industriali, Previdenza e Welfare di Confindustria Lecco e Sondrio, che fungerà anche da coordinatore dei lavori.

Le linee programmatiche saranno illustrate da Francesca Polti, Vice Presidente per le Relazioni Industriali, Previdenza, Welfare e People di Confindustria Como, e da Aristide Stucchi, Consigliere incaricato per le Relazioni Industriali, Previdenza e Welfare di Confindustria Lecco e Sondrio.

Il passaggio dal primo al secondo capitolo del progetto PEOPLE sarà illustrato da Ruggero Colombo e Fabio Usuelli, responsabili delle Aree Relazioni Industriali, Previdenza, Welfare e People delle due associazioni territoriali, che presenteranno gli sviluppi del percorso già intrapreso e gli obiettivi che guideranno il prossimo lavoro della HR Community.

Una parte centrale del pomeriggio sarà dedicata ai contributi su Employer Branding e Well Being organizzativo. Interverranno Mariangela Calzati, HR Senior Consultant, e Valerie Schena Ehrenberger, Vice Presidente di Confindustria Assoconsult e Amministratore di Valtellina Lavoro, che offriranno spunti sui nuovi approcci al benessere aziendale, sull’importanza del caring, dell’ascolto strutturato e del feedback continuo, nonché sulle strategie di attrazione e retention dei talenti.

A seguire, Livio Lamparelli, HR Director di Technoprobe, e Florinda Ravazzani, HR di R.P.E., condivideranno le esperienze delle loro aziende, illustrando progetti e risultati concreti raggiunti nelle rispettive realtà.

La parte conclusiva del programma prevede una tavola rotonda con la partecipazione di Cama Group, rappresentata dalla Vicepresidente Annalisa Bellante; Cattaneo Impianti, con la HR Eleonora Fella; Sacco, con la HR Elisa Cattaneo; e Wagner, con il People & Culture Director Antonio Simeone. L’incontro offrirà un’occasione di confronto sui diversi modelli di gestione delle risorse umane adottati nei territori, seguito da un dibattito aperto con il pubblico.

Le conclusioni saranno affidate a Maria Anghileri, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, mentre Francesca Polti e Aristide Stucchi chiuderanno i lavori con i saluti finali.

PEOPLE 2 sarà quindi un’occasione di confronto aperto, dedicata alla condivisione di esperienze, metodologie e visioni sul futuro della gestione delle persone nelle imprese, ribadendo la centralità dell’individuo come pilastro fondamentale per competitività e innovazione.

La partecipazione all’evento è possibile previa iscrizione, da effettuarsi tramite il link disponibile sui siti delle Associazioni.