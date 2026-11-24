Una giornata di confronto e testimonianze dal mondo imprenditoriale, con l’obiettivo di condividere esperienze e buone pratiche, in un contesto in cui le risorse umane rappresentano una delle sfide più importanti per le aziende

LECCO – Come attrarre e trattenere i talenti, valorizzare le competenze e costruire organizzazioni capaci di affrontare i cambiamenti del mondo del lavoro. Sono stati questi alcuni dei temi al centro della terza edizione di People 3, l’appuntamento promosso da Confindustria Lecco e Sondrio e dedicato alla gestione innovativa e proattiva del capitale umano, che si è svolto oggi, lunedì 24 novembre, nella sede dell’associazione.

Una giornata di confronto e testimonianze dal mondo imprenditoriale, con l’obiettivo di condividere esperienze e buone pratiche, in un contesto in cui le risorse umane rappresentano una delle sfide più importanti per le aziende.

Ad aprire i lavori Marco Campanari, presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, che ha definito quello della HR community un percorso “veramente utile”, una “cavalcata entusiasmante”. Campanari ha invitato a guardare alle persone come elemento centrale per comprendere e migliorare il funzionamento delle imprese: “Quando dobbiamo osservare da vicino le nostre aziende perché c’è qualcosa che non va, è matematico che alla fine si arriva alle persone”.

Se oggi le imprese sono diventate molto capaci di misurare risultati e grandezze fisiche, resta aperta una domanda: quanto sono in grado di riconoscere il talento presente al proprio interno e che ancora non riescono a esprimere? Da qui il richiamo alla leadership diffusa, “che non significa distribuire centri di potere, ma fare in modo che l’intelligenza e le capacità possano emergere a tutti i livelli dell’organizzazione, e non soltanto ai vertici”.

Un ragionamento che si intreccia inevitabilmente con l’intelligenza artificiale. Secondo Campanari, l’AI si farà carico di numerose attività esecutive oggi svolte quotidianamente nelle aziende, contribuendo al tempo stesso a spostare il valore del lavoro umano verso capacità, iniziativa e talento. “Possiamo comprare o copiare macchinari e processi, ma la capacità di costruire un’organizzazione funzionale a valorizzare i talenti e diffondere eccellenza no”.

A seguire Aristide Zucchi, consigliere incaricato per le relazioni industriali, previdenza e welfare di Confindustria Lecco e Sondrio, ha proposto un dato e una riflessione. Il dato riguarda il fabbisogno occupazionale del territorio: secondo le rilevazioni presentate, al terzo trimestre del 2026 le aziende lecchesi prevedono di assumere 6.040 persone, a fronte di circa 2.000 studenti in uscita dai percorsi di formazione. Un divario potenziale di circa 4.000 persone che evidenzia le difficoltà di reperimento delle risorse.

La riflessione ha invece riguardato il ruolo della cultura aziendale. Un elemento che diventa ancora più importante in una fase in cui le risorse umane sono sempre più difficili da reperire e trattenere. Riprendendo un paragone con il mondo delle vendite, ha osservato come “acquisire un nuovo cliente costi molto più che mantenerlo: un principio che può essere applicato anche alla gestione dei collaboratori”. Il capitale umano, ha sottolineato, sta diventando l’asset più critico e scarso per le imprese.

Nel corso della giornata si sono alternate testimonianze di aziende del territorio, che hanno raccontato esperienze concrete di gestione e valorizzazione delle persone.

Annalisa Bellante, Ceo di Cama Group Spa, ha sottolineato il valore di People 3 come occasione di confronto e condivisione delle buone pratiche aziendali: “L’obiettivo è contaminarsi, portando esperienze diverse, ma senza pensare a un semplice copia e incolla. Ogni azienda ha un proprio DNA e deve costruire le proprie strategie partendo dai suoi valori e dalle caratteristiche delle persone che la compongono”.

Al centro il tema dell’employer branding, ovvero la capacità di attrarre talenti, trattenere le risorse e promuovere il benessere in azienda. “Stiamo passando da un welfare legato a benefit e agevolazioni a un concetto di corporate wellbeing, che guarda alla persona a 360 gradi”. In Cama Group questo si traduce anche in iniziative per la prevenzione e la salute, con una nutrizionista in azienda e percorsi di coaching e counselling.

Un’attenzione particolare è rivolta anche alle nuove generazioni: “La Generazione Z ragiona in modo diverso e dobbiamo riuscire a valorizzarne i talenti. Serve un adattamento da entrambe le parti, non un processo unidirezionale: il futuro è loro”.

Anna Crupi, fondatrice e amministratore unico di Pharmalife Research Srl, ha invece portato l’attenzione sulla crescita professionale dei collaboratori, raccontando alcuni percorsi che, partiti da mansioni di livello iniziale, sono arrivati a ruoli di grande responsabilità. “La sfida è avere pazienza e cercare di conciliare le esigenze dell’azienda con quelle del lavoratore. Se non capisci la persona e il suo problema, se non entri nella sua vita, non riuscirai mai a farla crescere”.

Tra gli esempi citati quello di una dipendente, entrata circa 15 anni fa nel reparto pulizie e diventata oggi responsabile della produzione del settore cosmetico, guidando un team di una trentina di persone. Ma anche quello di un ex stagista che oggi ricopre un ruolo di responsabilità nella ricerca e sviluppo. Percorsi costruiti attraverso formazione, colloqui e confronto costante.

“Creare una squadra è la cosa più difficile: significa lavorare sulle persone, superare i contrasti e imparare a comprendersi da entrambe le parti. Solo così si può crescere insieme”.

Esperienze diverse, accomunate dalla consapevolezza che investire sulle persone non significa soltanto rispondere a un’esigenza organizzativa, ma costruire nel tempo le condizioni perché talenti e competenze possano emergere e contribuire alla crescita dell’impresa.