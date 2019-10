Peppino Ciresa nuovo presidente della Zona 3 di Confcommercio Lecco

Incarico quinquennale fino al 2024

In Consiglio anche Tentori, Caterisano, Maddaluno, Monticciolo e Riva

LECCO – Peppino Ciresa è il nuovo presidente della Zona 3 (che comprende i Comuni di Lecco, Malgrate e Pescate) di Confcommercio Lecco. L’elezione è avvenuta in occasione della assemblea, svoltasi martedì nella sede di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi. Ciresa, già presidente provinciale di Confcommercio Lecco dal 2006 al 2016 e attuale membro della Giunta dell’associazione, è stato eletto all’unanimità e resterà in carica per il quinquennio 2019-2024.

Insieme a lui lavorerà il Consiglio, votato anch’esso all’unanimità, composto da Mariangela Tentori (presidente Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco), Marco Caterisano (presidente della Fipe Lecco e membro della Giunta di Confcommercio Lecco), Mattia Maddaluno (presidente del Gruppo Giovani di Lecco e membro della Giunta di Confcommercio Lecco), Claudio Monticciolo (presidente del Gruppo Colorifici) e Oscar Riva (presidente di Federmoda Lecco).

“Ringrazio per la fiducia che mi accordate ancora una volta – ha sottolineato dopo il voto Ciresa – In occasione della prima riunione, che intendo convocare a breve, avremo modo di approfondire alcune tematiche: sicuramente la città ha bisogno di una scossa! Idee? Le valuteremo insieme, un tema però su cui bisogna ragionare è quello delle Olimpiadi: dobbiamo lavorare perché chi passa per andare in Valtellina si fermi anche a Lecco”. E ha aggiunto: “Sono contento che Caterisano e Riva, che hanno il polso della situazione delle piazze e delle vie centrali di Lecco e che vengono dall’esperienza nel precedente Consiglio, abbiamo accettato l’invito a fare parte della mia squadra. Chiaramente la nostra azione non sarà limitata al centro storico di Lecco ma anche alle periferie, ai quartieri e agli altri Comuni della Zona 3”.