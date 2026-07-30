Per i 40 anni di MECI nasce il concorso di idee per il Masterplan di Lariofiere

Il concorso di idee rappresenta una delle iniziative simbolo della 40ª edizione di MECI e punta a valorizzare il ruolo di Lariofiere per il territorio
“Con questo Concorso di Idee vogliamo aprire una nuova fase nella storia di Lariofiere”, afferma il presidente Marco Galimberti, illustrando la visione strategica della Fondazione
ERBA – Lariofiere guarda al futuro e sceglie di farlo coinvolgendo il mondo della progettazione. In occasione della 40ª edizione di MECI – Mostra Edilizia Civile Industriale, in programma dal 20 al 22 novembre 2026, la Fondazione ha annunciato il lancio del Concorso di Idee dedicato alla definizione del Masterplan di sviluppo del quartiere fieristico, un’iniziativa pensata per delineare una strategia di crescita della struttura nei prossimi anni.
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