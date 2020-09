Peste suina, l’assessore regionale all’agricoltura Rolfi lancia l’allarme

Dalla Germania un campanello d’allarme: “A rischio un comparto strategico”

“In Lombardia 4,5 milioni di suini, il 53% del totale nazionale. Governo deve prevenire problema”

MILANO – “Questa epidemia si sta spostando pericolosamente. E i cinghiali selvatici sono tra i vettori principali della peste suina africana. La Germania non è dall’altra parte del mondo, bisogna evitare a tutti i costi che la malattia arrivi in Italia. Sarebbe un colpo letale per la suinicoltura lombarda e italiana, già alle prese con difficoltà economiche. Un caso di peste suina africana in Italia comporterebbe il blocco delle esportazioni di prosciutti e più in generale dei prodotti suinicoli. Serve aumentare l’allerta immediatamente”.

L’assessore regionale lombardo all’agricoltura, alimentazione e sistemi verdi Fabio Rolfi lancia l’allarme e chiede l’intervento del Governo. La peste suina africana, infatti, è stata rilevata per la prima volta in Germania, in un cinghiale nel Brandeburgo.

“L’assenza del Governo italiano su un tema cruciale come quello della proliferazione incontrollata della fauna selvatica, cinghiale in primis, preoccupa molto – ha aggiunto -. Le Regioni sono lasciate sole, gli agricoltori abbandonati nonostante annunci, promesse e passerelle romane dei ministri competenti e dei loro sostenitori. A oggi non ci sono misure, le iniziative delle Regioni vengono impugnate dal governo e i piani per contenere la fauna selvatica vengono attaccati dalle associazioni pseudoambientaliste. Bisogna prevenire che si verifichino gravi danni economici e non inseguire il problema quando si presenterà”.

“La Lombardia – ha ricordato – è la prima regione italiana per numero di suini allevati. Stiamo parlando di un settore economico strategico che è sotto attacco da anni per motivi ideologici e che la Regione intende difendere e valorizzare in tutti i modi”.

I dati dei suini allevati in Lombardia per provincia