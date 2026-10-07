Pharmalife Research: assegnate le borse di studio ai figli dei dipendenti

Pomeriggio di festa dedicato alla memoria del compianto Gianni Esposito

Sono inoltre stati assegnati due “bonus nascita” erogati a due neomamme dipendenti dell’azienda

GARBAGNATE MONASTERO – Venerdì 2 ottobre è stata una giornata di festa per Pharmalife Research, l’azienda di Garbagnate Monastero – leader di mercato nel segmento di integratori alimentari, dispositivi medici, presidi medici chirurgici e dermocosmetici – guidata dall’Amministratore Unico Anna Crupi, che ha voluto dedicare un evento annuale, giunto alla 5^ edizione, alla memoria del compianto marito Gianni Esposito.

I collaboratori si sono divertiti in una partita a calcetto, che li ha visti sfidarsi sul terreno attorno all’azienda, e passare tempo insieme condividendo un ricco banchetto conviviale. Momento clou della giornata l’assegnazione delle borse di studio, anch’esse intitolate a Gianni Esposito, ai figli dei dipendenti che hanno ottenuto risultati eccellenti nel loro percorso di studi alle scuole elementari, medie e superiori. Nove in totale i riconoscimenti conferiti, con tre borse per ogni grado. Sono inoltre stati assegnati due “bonus nascita” erogati a due neomamme dipendenti dell’azienda.

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“Per noi mettere le persone al centro non è uno slogan: è un valore imprescindibile ed un obiettivo reale – sottolinea Anna Crupi, Amministratore Unico di Pharmalife Research -. Queste iniziative vanno tutte nella stessa direzione, insieme a molte altre, fra progetti tradizionali e altri nuovi che stiamo ancora immaginando. Il modo in cui siamo stati tutti insieme testimonia come Pharmalife sia una comunità di persone che condividono valori fondanti”.

Presente con i suoi prodotti in 67 paesi del mondo, Pharmalife Research genera il 70% circa del proprio fatturato nel settore degli integratori alimentari e dei dispositivi medici e il restante 30% nel comparto cosmetico.