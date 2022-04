Plinio Agostoni verso la presidenza di Confindustria Lecco Sondrio

Designato il futuro presidente degli industriali lecchesi: è Plinio Agostoni

Vicepresidente di Icam, la sua candidatura sarà ora vagliata dall’assemblea dei soci

LECCO – Come sancito dallo Statuto, in previsione del rinnovo delle cariche al vertice dell’Associazione, il Consiglio Generale di Confindustria Lecco e Sondrio riunitosi oggi, 12 aprile, ha designato il Presidente per il prossimo mandato da sottoporre all’Assemblea dei Soci. Lo fa sapere in una nota la stessa associazione di industriali.

Il Consiglio Generale ha designato Plinio Agostoni alla presidenza dell’Associazione dopo le consultazioni di un’ampia platea di Associati da parte della Commissione di Designazione.

Plinio Agostoni è Vicepresidente di ICAM S.p.A. – l’azienda di famiglia cresciuta a Lecco e trasferita in anni recenti nella nuova sede di Orsenigo – nella quale ha fatto il suo ingresso nel 1989, dopo la laurea in Ingegneria Elettrotecnica e l’esperienza professionale in un’importate realtà multinazionale.

Entrato in ICAM con il ruolo di Direttore di produzione e delega alle relazioni esterne ed ai rapporti sindacali, ha contribuito allo sviluppo dell’azienda con particolare riferimento all’aggiornamento tecnologico, all’innovazione e all’efficientamento dei processi produttivi e logistici. Ha favorito il cambio dell’assetto della governance di ICAM, in sintonia con le crescenti dimensioni dell’azienda stessa, entrando nel CDA ed assumendo l’attuale ruolo di Vicepresidente nel 2012.

Attivo sul territorio lecchese in particolare nel mondo del sociale e dell’educazione è fra i Fondatori della Cooperativa “Nuova Scuola” e Fondatore e Presidente della Fondazione “don Giovanni Brandolese”, che opera nell’area della scuola e della cultura.

Plinio Agostoni ha maturato anche un’articolata esperienza associativa, iniziata nell’allora Confindustria Lecco e proseguita dopo la costituzione di Confindustria Lecco e Sondrio, ed è attualmente componente del Consiglio Generale in rappresentanza della Categoria Merceologica Alimentare, della quale è Vicepresidente. Già Presidente, oltre che Vicepresidente, della Categoria Merceologica Alimentare, ha ricoperto le cariche di Rappresentante Generale nel Consiglio Generale eletto dall’Assemblea e Rappresentante in Consiglio Generale.

La procedura di rinnovo della Presidenza verrà completata dall’Assemblea dei Soci alla quale compete, per Statuto, l’elezione del Presidente dell’Associazione.