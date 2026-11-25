Il PMI Day 2026 di Confindustria Lecco e Sondrio si chiude con un bilancio positivo e la conferma dell’importanza di avvicinare i giovani al mondo produttivo

LECCO – Oltre mille studenti coinvolti, 35 aziende e 21 scuole del territorio. Il PMI Day 2026 di Confindustria Lecco e Sondrio si chiude con un bilancio positivo e la conferma dell’importanza di avvicinare i giovani al mondo produttivo, aiutandoli a conoscere da vicino le opportunità offerte dalle imprese locali.

A fare il punto sull’iniziativa, che si è svolta venerdì 20 novembre in occasione della Giornata nazionale delle Piccole e Medie Imprese, sono stati oggi Gian Luca Bonazzi, presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Lecco e Sondrio, Riccardo Confalonieri, vicedirettore generale, Federica Russo, presidente del Gruppo Scuola, e Stefania Palma, responsabile dell’area Education.

Sono stati complessivamente 1.026 gli alunni che hanno partecipato alla diciassettesima edizione del PMI Day, accompagnati in un percorso di conoscenza delle realtà produttive del territorio. L’iniziativa, rivolta in particolare alle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado, ha previsto incontri in aula e visite nelle aziende, per offrire ai ragazzi un’occasione concreta di orientamento.

“È stata una giornata veramente importante e significativa – ha sottolineato Bonazzi –. I ragazzi sono sempre più attenti e fanno tante domande. Per noi sono uno stimolo, per loro è un momento di ascolto prezioso”. Rispetto ad alcuni anni fa, ha osservato, gli studenti arrivano agli incontri “più preparati e consapevoli”. Il confronto diventa ancora più interessante quando si entra direttamente nelle aziende: “È ancora più bello perché capiscono meglio e più da vicino cosa facciamo”.

Tra le curiosità degli studenti ci sono le attrezzature utilizzate, gli stipendi e soprattutto le modalità di lavoro. “Ci chiedono come si lavora in officina, cosa si intende oggi per produzione. Non è più un lavoro manuale, ma un’attività automatizzata”. Domande che raccontano un interesse crescente verso un mondo produttivo spesso percepito dai giovani in modo distante dalla realtà.

Durante la conferenza stampa è stato presentato anche il video realizzato dal Gruppo Scuola di Confindustria Lecco e Sondrio, che racconta una giornata tipo di un adolescente, soffermandosi sui prodotti e sugli oggetti che utilizza quotidianamente e sulla loro provenienza. Un viaggio tra beni di uso comune che conduce, spesso inaspettatamente, proprio alle imprese del territorio.

“Valorizziamo la filiera del nostro territorio – ha spiegato Federica Russo –. Spesso i ragazzi non conoscono la nostra manifattura e invece molto più di quello che passa per le loro mani proviene proprio a due passi da casa”. Un modo per rendere più visibile il tessuto produttivo locale e “aiutare a rendere più conoscibili e attrattive le nostre imprese”.

Un obiettivo condiviso anche da Riccardo Confalonieri, che ha voluto richiamare l’attenzione sulla composizione del sistema associativo: “Non pensiamo che Confindustria indichi solo le grandi imprese. Oltre il 70% dei nostri associati sono piccole imprese con 50 dipendenti”. Proprio a queste realtà è dedicato il PMI Day, che permette di raccontare la ricchezza della filiera e il valore delle aziende che operano sul territorio.

Accanto al bilancio positivo dell’iniziativa, resta però aperta la questione del rapporto tra domanda e offerta di lavoro. Bonazzi ha espresso preoccupazione per il divario da ricucire tra le esigenze delle imprese e le competenze disponibili, un problema che richiede un impegno condiviso tra mondo produttivo e sistema formativo.

Il PMI Day si inserisce proprio in questo percorso: far conoscere ai ragazzi le opportunità professionali presenti vicino a casa, contribuire a superare stereotipi e pregiudizi e favorire scelte più consapevoli per il futuro.