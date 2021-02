Firmato l’accordo quadro di collaborazione tra Politecnico di Milano e PoliHub

PoliHub arriva a Lecco nell’edificio dell’ex-maternità

LECCO – È stato firmato l’accordo quadro di collaborazione tra il Politecnico di Milano e PoliHub, grazie al quale le aziende interessate potranno usufruire dei servizi dell’Innovation Park & Startup Accelerator dell’Ateneo. PoliHub arriva a Lecco nell’edificio dell’ex-maternità ed è pronto ad accogliere, nel nuovo PoliHub Lecco Innovation Park & Startup Accelerator, startup e aziende che desiderano avviare progetti di innovazione.

L’azione dell’incubatore sul territorio potrà stimolare progetti di innovazione e di cross- fertilization, mettendo a fattor comune il know-how e gli asset del Politecnico, dei suoi centri d’eccellenza e dell’incubatore stesso, avviando un processo sinergico di contaminazione tra aziende startup e mondo accademico. PoliHub Lecco vuole essere un luogo dove poter valorizzare idee imprenditoriali e dove anche aziende consolidate potranno avvalersi delle competenze multidisciplinari dell’Ateneo per accrescere il loro core business.

“Il radicamento e lo sviluppo del Politecnico di Milano a Lecco sono stati possibili anche grazie al territorio, grazie a un sistema coeso fatto di persone che hanno convintamente creduto che il Politecnico potesse dare molto alla Città – afferma Manuela Grecchi, Prorettore del Polo territoriale di Lecco -. PoliHub rientra tra le World Top 5 nella categoria degli incubatori universitari secondo l’UBI Index 2019-2020 di UBI Global; parliamo quindi di un’eccellenza che ha scelto Lecco in quanto luogo ricettivo, propositivo e ricco di potenzialità per lo sviluppo di progetti innovativi. Il territorio può contare ora su un campus che offre una pluralità di competenze e di servizi che messi a sistema non potranno fare altro che massimizzare le ricadute in termini di crescita competitiva”.

“Siamo orgogliosi di poter contribuire alla crescita del Polo di Lecco, supportando la nascita di startup deep tech e ospitando Imprese desiderose di realizzare progetti di Open Innovation che decideranno di localizzarsi nel luogo dove nasce l’innovazione – afferma Andrea Sianesi, Presidente di PoliHub -. Essere presenti come PoliHub anche a Lecco rappresenta un ulteriore tassello della nuova strategia di PoliHub che, grazie al contributo all’arricchimento dell’ecosistema di innovazione, vede una sempre maggiore integrazione con l’Ateneo, al fine di affermarsi come il place-to-go per le startup più innovative che aspirano a sviluppare nuove competenze e know-how”.

PoliHub

PoliHub è l’Innovation Park & Startup Accelerator del Politecnico di Milano, gestito dalla Fondazione dell’Ateneo. Il suo obiettivo è quello di favorire la crescita di nuove startup deep tech, capaci di sviluppare prodotti e servizi ad alto contenuto tecnologico e generare nuove opportunità per ricercatori, imprenditori, aziende e investitori. PoliHub sostiene la nascita e lo sviluppo di startup deep tech attraverso percorsi di Trasferimento Tecnologico, fornendo servizi di accelerazione, access to funding, mentorship e advisory.

Accompagna aziende nazionali e multinazionali nell’esplorazione di nuovi prodotti, servizi e modelli di business, attraverso la collaborazione con le startup dell’Innovation Park. Supporta le relazioni tra startup, aziende, esperti, istituzioni e investitori, costruite sulla condivisione di risorse e competenze, con l’obiettivo di accelerare il progresso tecnologico e creare benefici economici e strategici.

Come entrare in PoliHub

Per le idee innovative è possibile candidarsi a Switch2Product (S2P), Innovation Challenge organizzata da Politecnico di Milano, Deloitte e PoliHub, oppure partecipare alle Call4Ideas nazionali e internazionali che PoliHub organizza in collaborazione con partner industriali e istituzioni.

Per le startup, è possibile candidarsi in ogni momento sul sito www.polihub.it o partecipare alle Call4Startup. Per le aziende è possibile collaborare con PoliHub in progetti di Open Innovation. Per informazioni su PoliHub Lecco Innovation Park & Startup Accelerator scrivere a: polihub-lecco@polimi.it