Politecnico, due nuovi appuntamenti di Pmi Network

L’impatto del covid sulle PMI

In arrivo anche il primo Tech Day

LECCO – Dopo un mese di maggio denso di attività, PMI Network si appresta a proporre un nuovo Tech Talk su un tema decisamente sentito e importante in questo momento in cui sono molte le forze concentrate nello studio di interventi volti a consentire una ripresa sociale ed economica del Paese. Come mostrano le statistiche tendenziali, lo shutdown delle attività dovuto all’emergenza COVID-19 ha generato un impatto preoccupante sulla situazione reddituale e di liquidità per le imprese italiane, soprattutto per le PMI.

I governi nazionali e locali stanno implementando una serie di azioni per superare l’emergenza nel breve termine e rilanciare gli investimenti e l’accesso al capitale nel medio termine.

Martedì 9 giugno alle ore 11 il prof. Giancarlo Giudici del Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano condurrà il seminario online “L’impatto dell’emergenza COVID-19 sulle PMI: aspetti economici e finanziari” durante il quale verrà presentato lo stato dell’arte degli interventi messi in atto e illustrando le possibili future prospettive di resilienza del mondo produttivo.

E mentre la formula del Tech Talk è ormai conosciuta e apprezzata da professionisti e imprenditori, i partner di PMI Network stanno già lavorando al primo Tech Day online dal titolo “La digitalizzazione nelle PMI: tecnologie e nuove opportunità”. L’evento che si terrà in live streaming venerdì 26 giugno dalle ore 11 alle ore 15.30, si propone come momento di confronto su tematiche relative all’innovazione di prodotto, processo e filiera, con uno sguardo verso le sfide e le opportunità l’era del 4.0 pone alle aziende del territorio transfrontaliero.

Per maggiori informazioni e iscrizioni consultare la sezione eventi della Cooperation Platform www.pmi-network.eu.