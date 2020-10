Politecnico: il Tech Day online “La Finanza alternativa per le PMI”

Il Politecnico a Lecco propone l’appuntamento per le imprese

Finanza alternativa a supporto della competitività. Soluzioni a portata di PMI

LECCO – Nel mese dedicato all’educazione finanziaria (www.quellocheconta.gov.it) i partner del Progetto Interreg PMI Network, volto a incrementare la competitività delle piccole e medie imprese transfrontaliere, propongono mercoledì 21 ottobre dalle ore 11:30 alle ore 15:30 il Tech Day online “La Finanza alternativa per le PMI”.

“Il mercato della finanza alternativa in Italia, in linea con quanto sta accadendo nel resto d’Europa, segna un trend in crescita ma le potenzialità che esso offre non sono ancora sfruttate al massimo –spiegano dal Politecnico – Esiste una vera e propria rete di strumenti alternativi al credito bancario che negli ultimi anni hanno indubbiamente portato benefici al comparto delle PMI in termini di tempi e costi di accesso al capitale e in termini di aumento di competitività e visibilità sul mercato. In un momento come questo, caratterizzato da una difficoltà generalizzata dovuta all’emergenza COVID-19, è importante diffondere la conoscenza rispetto a tali tematiche che possono costituire una vera risorsa per le aziende”.

Ma cos’è la finanza alternativa? Come accedere a questo tipo di mercato? Quali sono le opportunità e i benefici che può trarne una PMI? Quali i rischi? Giancarlo Giudici, della School of Management del Politecnico di Milano, docente presso il Polo di Lecco, coordinerà i lavori del Tech Day che vedrà protagonisti da un lato rappresentanti del mondo istituzionale nel settore del credito e della finanza e, dall’altro, attori del mercato, esperti dei più recenti tools di finanza alternativa. I partecipanti avranno l’opportunità di conoscere le realtà di sistema che per mission diffondono la conoscenza di tali tematiche e affiancano le imprese nel processo di accesso al credito, nonchè di confrontarsi con attori qualificati nell’utilizzo degli strumenti di finanza alternativa a portata di PMI oggi disponibili sul mercato.

Per maggiori informazioni e iscrizioni consultare la sezione eventi della Cooperation Platform www.pmi-network.eu dove è anche possibile trovare le registrazioni dei precedenti eventi organizzati dal network del progetto.

Tech Day – La Finanza alternativa per le PMI”.

mercoledì 21 ottobre ore 11:30 / 15:00

Modera i lavori:

Giancarlo Giudici, School of Management del Politecnico di Milano

11:30

11:45

12:00

12.15

Introduzione

Gianmarco Paglietti, Innexta Consorzio Camerale Credito e Finanza

Le opportunità della finanza alternativa per le PMI in Italia

Giancarlo Giudici, School of Management del Politecnico di Milano

Il mercato del private capital per le PMI

Giovanni Fusaro, AIFI associazione italiana private equity venture capital e private debt

Il fintech e le opportunità future

Alessandro Lerro, Lerro & Partners

12:30/13:30

Break

13:30

Matchmaking Talk:

indicazioni pratiche per le PMI

Giovanpaolo Arioldi, Opstart

Giovannella Condò, Milano Notai studio notarile associato

Giovanni Cucchiarato, DWF Law

Leonardo Frigiolini, F&P Merchant

Leonardo Grechi, Walliance

Niccolò Sovico, Ener2Crowd

15:00

Chiusura lavori