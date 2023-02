Poste Italiane. Giornata delle donne nella scienza, la storia di Mimma Natale

La 42enne è responsabile della Qualità del Recapito anche della provincia di Lecco

Poste Italiane si racconta attraverso l’esperienza di Mimma e di altre colleghe che hanno scelto di studiare materie STEM e ricoprire ruoli organizzativi e gestionali al vertice

LECCO – In occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza che si celebra oggi, sabato 11 febbraio, Poste Italiane si racconta attraverso l’esperienza di alcune colleghe che hanno scelto un percorso di studi in materie STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics – scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) e che ricoprono ruoli organizzativi o gestionali apicali, e vuole farlo raccontando la storia di Mimma Natale, ingegnere gestionale e responsabile della Qualità del Recapito, attività fondamentale in Poste Italiane, della provincia di Lecco.

Mimma, 42 anni, entra nel mondo di Poste Italiane partendo da Roma nel luglio 2006 con un percorso formativo, il Talent Accademy, che le ha aperto le porte del Centro operativo di Brescia dove ha iniziato con un contratto di stage. Forte della sua laurea in Ingegneria Gestionale, compie un percorso lavorativo in continua crescita: a soli 27 anni ricopre il ruolo di Capo Reparto Posta Registrata sempre a Brescia, gestendo abilmente le responsabilità ed una squadra di 50 persone. L’anno dopo diventa Capo Reparto al Centro di Scambi Internazionale presso il Centro di Peschiera Borromeo. Poi ancora, nel 2010, ricopre il ruolo di Capo Reparto nella gestione della posta commerciale, presso il centro di Milano Roserio, gestendo 110 persone.

A Milano Roserio la sua carriera continua con una crescita costante di responsabilità: Responsabile Impianti, Responsabile di Produzione e infine Direttrice di Produzione. Nel 2017 convoglia a nozze e contemporaneamente continua il suo sviluppo professionale diventa infatti Direttrice di Produzione presso il Centro di Peschiera Borromeo seguendo tutti i reparti, dallo smistamento alla posta registrata, e gestendo una squadra di 400 persone. Dopo 4 anni, nel febbraio 2021, diventa Responsabile della Qualità della RAM 3 (Recapito Area Manager delle province di Como, Lecco, Varese e Sondrio), dove ha avuto modo di conoscere in maniera approfondita le tante sfaccettature della qualità e del mondo del recapito, una delle attività fondamentali del mondo di Poste.

Mimma ha ricoperto sempre ruoli di responsabilità, gestendo numerose persone che le sono rimaste nel cuore sia come colleghi che come persone di fiducia. Ed è proprio questa la chiave del suo successo: la squadra. “Andare tutti nella stessa direzione – afferma Mimma – sostenendo chi ha più difficoltà e incoraggiando chi spicca tra gli altri, è fondamentale. Non aver timore di farsi aiutare e investire tanto tempo nella comunicazione e nella relazione, e infine farsi guidare dal sacro fuoco della passione per quello che fai, sono le chiavi di successo in ogni lavoro. Questa passione non mi lascia mai e sono certa sarà sempre presente a prescindere dal mio ruolo in azienda”.

Il ruolo di responsabilità ricoperto da Mimma rappresenta perfettamente le politiche di parità di genere e la trasparenza di Poste Italiane che quest’anno, per la quarta volta, sono state premiate con la conferma nel Gender-Equality Index (GEI) 2023, il principale indice internazionale di riferimento che valuta la qualità delle iniziative aziendali per l’eguaglianza e l’inclusione.

Il Gender-Equality Index viene considerato un punto di riferimento per gli investitori che cercano informazioni affidabili e comparabili al fine di valutare l’impegno delle società nell’affermazione dei valori di gender equality. La valutazione ottenuta da Poste Italiane è il risultato dell’esame di cinque aree di analisi. Il giudizio ha premiato in particolare la trasparenza nella divulgazione delle informazioni, l’equità delle retribuzioni e la cultura inclusiva attestandosi anche quest’anno su un punteggio complessivo più alto rispetto alla media delle imprese valutate.

“Oltre alla grande soddisfazione per la conferma nel Gender-Equality Index di Bloomberg – ha commentato l’Amministratore Delegato Matteo Del Fante – sottolineo anche la nostra capacità di migliorare di anno in anno il giudizio e il punteggio, segno del riconosciuto valore dei risultati ottenuti da Poste Italiane nelle politiche di parità di genere in ogni aspetto della vita aziendale. Il consolidamento della posizione di leadership nel GEI dimostra dunque il radicamento di questi valori nella nostra cultura aziendale ad ogni livello di responsabilità, rafforzando la nostra reputazione tra i cittadini e tra la comunità finanziaria”.