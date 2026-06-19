Poste Italiane, nel Lecchese +17% di pacchi nel primo trimestre 2026

Nel territorio 6 centri di distribuzione e oltre 160 portalettere

Crescono locker e Punto Poste

LECCO – Il 2026 si apre con una nuova crescita per la logistica di Poste Italiane anche in provincia di Lecco, dove nei primi tre mesi dell’anno le consegne di pacchi registrano un aumento del 17% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Un incremento che si inserisce in un trend già positivo, con un ulteriore +15% registrato nell’anno precedente, e che conferma la crescita strutturale del settore delle spedizioni sul territorio.

A livello nazionale, da gennaio a marzo 2026 Poste Italiane ha consegnato 89 milioni di pacchi, con un aumento del 14,6% rispetto allo stesso periodo del 2025. In crescita anche le consegne effettuate dai portalettere, che hanno raggiunto 38 milioni (+21,9%), in linea con il piano strategico “The Connecting Platform”.

In provincia di Lecco il sistema logistico può contare su una rete articolata composta da 6 centri di distribuzione e oltre 160 portalettere, a cui si aggiunge il potenziamento dei servizi digitali e di prossimità.

Accanto agli uffici postali, il modello “Punto Poste” consente ai cittadini di spedire e ritirare pacchi anche attraverso una rete di esercizi convenzionati, che sul territorio lecchese conta 83 punti tra tabaccai, bar, edicole, cartolerie e altri esercizi commerciali.

A questi si aggiungono 17 locker attivi nei comuni della provincia, tra cui Lecco, Calolziocorte, Olginate, Merate, Casatenovo, Valmadrera e Mandello del Lario, che permettono operazioni self-service per il ritiro e la spedizione dei pacchi.

Il rafforzamento della rete territoriale si inserisce in una strategia nazionale orientata anche alla sostenibilità ambientale, con una flotta composta da veicoli a basse emissioni e lo sviluppo del progetto “Green Delivery”, finalizzato alla riduzione dell’impatto ambientale delle consegne.

Secondo l’azienda, la crescita del settore pacchi è strettamente legata anche all’evoluzione dei consumi digitali e all’aumento dei pagamenti elettronici, che stanno modificando profondamente le abitudini di acquisto e distribuzione in Italia.