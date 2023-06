Poste Italiane, tre nuove assunzioni a tempo indeterminato a Lecco e Barzanò

La soddisfazione di SLP Cisl Monza Brianza Lecco

“Non sono molte ma è un passo avanti non scontato”

LECCO – Nei primi sei mesi del 2023, in provincia, Poste Italiane ha formalizzato tre rapporti di lavoro trasformando in tempi indeterminati i contratti precari. Nell’operazione sono coinvolti due uffici postali del territorio: Lecco Lamarmora e Barzanò. Si tratta in particolare di personale che ha già lavorato per Poste Italiane con contratti a tempo determinato e che ora sarà impiegato nella mansione di portalettere, tecnicamente PCL, o come sportellista negli uffici postali.

Tutti i nuovi contratti sono part-time e lavoreranno per 6 mesi l’anno da aprile a settembre oppure tre mesi da luglio e agosto e altri tre mesi da novembre a gennaio: “Lottiamo costantemente per spingere l’azienda ad intervenite sul problema della carenza di personale, sia nel settore recapito (PCL) che nel settore sportelleria (MP) – ha detto Michele Aquilina, Segretario Generale SLP Cisl Monza Brianza Lecco -. Anche nei giorni scorsi le Categorie sindacali regionali hanno inviato comunicazioni a Poste Italiane affinché si attivi con altre assunzioni e stabilizzazioni. Questa volta siamo riusciti a ottenere 3 stabilizzazioni sul territorio, non sono molte ma è un passo avanti non scontato. Confidiamo nel fatto che nei prossimi mesi, così come successo in passato, questi contratti part time vengano trasformati ulteriormente in full time”.