Poste rafforza il personale: nel lecchese si stabilizzano 34 addetti

Intesa tra sindacati e Poste Lombardia sul piano di assunzioni

Nel lecchese saranno stabilizzati 13 addetti alla sportelleria e 21 al recapito

LECCO – Da tempo i sindacati chiedevano maggiore personale per sopperire ai disagi e disservizi vissuti dall’utenza (oltre che dagli stessi lavoratori) e finalmente è stata raggiunta un’intesa formale con Poste Lombardia: tra i punti dell’accordo la stabilizzazione degli organici ed assunzioni di personale, trasformazioni da part-time in full-time, orari di lavoro e sicurezza con nuovi mezzi, maggiore etica e controlli nelle proposizioni commerciali.

Il documento è stato firmato nei giorni scorsi dall’azienda e dai sindacati Slp Cisl, Uil Post, Confasal Com, Failp Cisal, Fnc Ugl

“Con pazienza e tenacia, ma soprattutto con alto senso di responsabilità e senza pregiudizi abbiamo mantenuto alto il livello del confronto con l’unico obiettivo di tutelare al meglio illavoro, le esigenze e le professionalità dei dipendenti in un mercato di riferimento in continua rapida evoluzione”, commenta Maurizio Cappello, segretario generale Slp Cisl Lombardia.

“Abbiamo incalzato e sollecitato l’azienda – prosegue – a porre in essere una serie di misure ed iniziative per migliorare le condizioni di lavoro in modo da ottimizzare e potenziare i servizi offerti ai cittadini ed alle imprese, garantendo continuità, stabilità occupazionale e maggiore serenità negli ambienti di lavoro”.

Cappello sottolinea inoltre che “una organizzazione sindacale ha intrapreso un percorso diverso e di contrapposizione, con zero risultati in favore di colleghi e colleghe, testimoniati con una percentuale di adesione vicino allo 0%”.

In Lombardia

Verranno stabilizzate 636 risorse entro il 1 ottobre, su esplicita richiesta dei sindacati 122 avverranno entro il 1 agosto.

A fronte dei 1187 sarà incrementato il numero di contratti a tempo determinato in 1277, “essenziali – spiegano dal sindacato – per far fronte alle esigenze del recapito sia per garantire il periodo feriale a tutti i portalettere e sia per agevolare la nuova riorganizzazione del recapito.

Per la sportelleria 106 saranno i nuovi assunti come sportellisti, 21 già concretizzati il 1 luglio us, 62 entro la settimana dell’otto luglio e 23 entro fine mese. Verranno trasformate in full time 41 unità 19 per MP e 22 per la divisione PCL.

Ventotto Centri di Recapito anticiperanno l’apertura di 30 minuti, ed altri saranno valutati in occasione degli incontri sindacali. Sarà ammodernata la flottacon consistente numero di nuovi mezzi termici ed elettrici entro il 2020.

In provincia di Lecco

L’accordo entra poi nel dettaglio provinciale e nell’area di Lecco è prevista la stabilizzazione di 34 addetti complessivi, di cui 13 per la sportelleria e 21 per il recapito. Inoltre, i sindacati hanno avuto garanzie dell’azienda della copertura al 100%, con contratti a tempo determinati, dei centri di recapito assoggettati all’accordo nel caso non si raggiunga la copertura totale del personale necessario.