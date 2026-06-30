Povertà e lavoro povero, l’analisi della Cisl dopo il Rapporto Caritas

La Cisl Monza Brianza Lecco invita a riportare il dibattito sulle cause strutturali della povertà

Nel mirino un welfare giudicato troppo rigido e un mercato del lavoro che produce sempre più “working poor”

LECCO – La povertà non può essere ridotta a una questione di numeri né raccontata attraverso episodi sensazionalistici. È il messaggio lanciato dal segretario generale della Cisl Monza Brianza Lecco, Mirco Scaccabarozzi, che interviene a margine della pubblicazione del Report statistico 2026 di Caritas Italiana, dedicato al fenomeno della povertà nel Paese.

Per il sindacalista, il dibattito pubblico è stato troppo spesso influenzato da una rappresentazione mediatica distorta, che ha finito per incidere anche sulle scelte politiche. Come esempio cita l’abolizione del Reddito di cittadinanza, giustificata anche attraverso una narrazione incentrata sulle frodi. “I dati della Guardia di Finanza relativi ai cinque anni di applicazione della misura – osserva Scaccabarozzi – parlavano invece di irregolarità pari all’1,8% dei beneficiari e all’1,9% delle risorse stanziate”.

Secondo il segretario della Cisl, il vero nodo resta però la capacità del sistema di welfare di intercettare le persone in difficoltà. Il Rapporto Caritas evidenzia infatti come solo l’8% delle oltre 282 mila persone accolte dalla rete ecclesiale sia contemporaneamente seguito dai servizi sociali pubblici, mentre il restante 92% arriva alle Caritas senza un collegamento stabile con il sistema di assistenza.

“Le persone continuano a esistere anche quando restano fuori dalle definizioni burocratiche”, sottolinea Scaccabarozzi, che descrive un welfare troppo rigido e complesso, capace di lasciare senza tutela chi supera di poco determinate soglie amministrative pur continuando a vivere in condizioni di bisogno.

L’attenzione si concentra anche sull’Assegno di inclusione. Pur registrando un aumento dei beneficiari, rileva la Cisl, diminuisce il peso delle famiglie con minori e delle persone con disabilità tra i percettori. Un fenomeno che, secondo quanto emerge dai territori, non sempre coincide con un reale miglioramento delle condizioni economiche, ma spesso è legato alla perdita dei requisiti previsti dalla normativa.

Il rapporto mette inoltre in evidenza un’altra criticità: cresce il numero dei working poor, i lavoratori che, pur avendo un’occupazione, non riescono a uscire dalla povertà. Nel 2025 quasi una persona su quattro tra quelle che si sono rivolte alla Caritas aveva già un lavoro.

“Non basta creare occupazione – osserva Scaccabarozzi –. Occorre garantire lavoro stabile e di qualità”. Un tema che riguarda anche il territorio: secondo la Cisl, nel mese di giugno soltanto il 23% delle nuove assunzioni previste in provincia di Lecco è a tempo indeterminato, quota che sale al 29% in provincia di Monza e Brianza.

Da qui l’appello conclusivo del segretario generale: la povertà “non è un destino inevitabile né un semplice dato statistico”, ma il risultato di scelte politiche. Per questo, conclude, i dati forniti dalla Caritas dovrebbero diventare uno strumento utile per orientare le politiche pubbliche e costruire risposte più efficaci ai bisogni delle persone.