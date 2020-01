Pozzoli Food, il caso approda in Regione. A fine gennaio l’audizione

A fine anno il gruppo aveva richiesto il concordato preventivo

In Regione sindacati e proprietà. I 18 punti vendita danno lavoro complessivamente a 250 dipendenti

LECCO – E’ stata fissata per il 30 di gennaio alle 15.30 l’audizione in IV Commissione Attività produttive con i sindacati e la proprietà della Pozzoli Food Spa. La crisi si è aperta sul finire del 2019, come noto, quando presso il Tribunale di Monza è stata depositata la richiesta di concordato preventivo.

Preoccupazione per 150 dipendenti in Brianza e nel lecchese

La vicenda, come noto, riguarda 18 punti vendita del gruppo che danno lavoro complessivamente 250 dipendenti (di cui 150 in Brianza e nel lecchese). L’audizione era stata richiesta con urgenza dalle parti politiche (in particolare PD e M5S) per conoscere la situazione: “Ci sembra importante capire quale sarà il destino di questi lavoratori, se e quando verranno eventualmente attivati gli ammortizzatori sociali, che possibilità ci sono di essere ricollocati o assorbiti da altri marchi, appunto, e con quali garanzie. In sostanza, quale sarà il futuro dei dipendenti e delle loro famiglie, di fronte all’ennesima crisi di impresa che colpisce i nostri territori” hanno commentato i consiglieri PD Angelo Orsenigo, Gigi Ponti, Raffaele Straniero, Paola Bocci e Samuele Astuti.

M5S: “Vicenda da approfondire”

“Riteniamo importante e urgente approfondire la vicenda ed eventualmente valutare possibili iniziative nell’interesse dei tanti dipendenti attualmente in organico. Esprimiamo la massima vicinanza ai lavoratori nella speranza di trovare una soluzione che gli permetta di scongiurare le ipotesi peggiori” il commento di Raffaele Erba (M5S).