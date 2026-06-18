Precari scuola. Il Tribunale di Lecco dà ragione alla Uil Scuola: riconosciuti i periodi di sospensione delle lezioni

Secondo la UIL Scuola di Lecco, il Tribunale del Lavoro ha accolto integralmente le richieste avanzate a tutela di un docente precario

Riconosciuti come servizio effettivo anche i periodi di sospensione delle attività didattiche

LECCO – La UIL Scuola di Lecco esprime soddisfazione per la sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro di Lecco che, secondo quanto riferisce il sindacato, ha accolto integralmente le richieste avanzate in favore di un lavoratore della scuola assistito dall’organizzazione.

Il giudice ha riconosciuto il diritto a considerare come servizio effettivamente prestato anche i giorni coincidenti con i periodi di sospensione delle attività didattiche durante i quali permaneva l’assenza del titolare, accogliendo le tesi sostenute dalla UIL Scuola di Lecco.

La vicenda riguarda una serie di contratti a tempo determinato stipulati dall’Istituto Rita Levi Montalcini di Missaglia. Secondo quanto sostenuto dal sindacato, gli incarichi sarebbero stati caratterizzati da ripetute interruzioni limitate ai soli periodi di sospensione delle attività didattiche, nonostante la continuità dell’assenza del lavoratore sostituito.

Una condotta che la UIL Scuola di Lecco aveva contestato ritenendola non conforme alle disposizioni contrattuali e normative vigenti. L’azione legale, promossa dal sindacato e seguita dallo Studio Legale Giannini-Preite, ha portato al riconoscimento delle ragioni del lavoratore.

“Questa sentenza rappresenta non soltanto una vittoria individuale, ma un importante precedente per tutti i lavoratori della scuola che si trovano in situazioni analoghe”, evidenzia la UIL Scuola di Lecco, che interpreta il pronunciamento come una riaffermazione del principio secondo cui i diritti dei lavoratori non possono essere compressi da interpretazioni restrittive delle norme.

L’organizzazione sindacale annuncia infine che continuerà a monitorare l’applicazione delle disposizioni contrattuali e legislative nel settore scolastico, proseguendo la propria attività a difesa dei lavoratori precari e del personale della scuola.

“I diritti si difendono esercitandoli. Continueremo a essere al fianco dei lavoratori per farli rispettare”, conclude la UIL Scuola di Lecco.