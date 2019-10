In Confcommercio la cerimonia di premiazione dei Maestri del Commercio

“Siete i riferimenti per le nostre comunità, grazie per tutto quello che fate”

LECCO – “Questo premio non vuole essere solo un riconoscimento per la vostra capacità di fare impresa ma anche un ringraziamento per essere riferimento all’interno delle vostre comunità. Il lavoro del commerciante non è facile, dobbiamo ringraziarvi ogni giorno per quello che fate”.

La cerimonia

E’ stato Eugenio Milani, presidente dell’Associazione 50&Più Confcommercio Lecco, ad introdurre la cerimonia di premiazione dei Maestri del Commercio che si è svolta questa mattina, domenica 6 ottobre, presso la sala conferenze di Confcommercio in Piazza Garibaldi. Una trentina le realtà provinciali premiate, rappresentate questa mattina dai commercianti e dai propri sindaci. Gremita la sala conferenze dove si è svolta la premiazione.

Dopo un minuto di silenzio in ricordo dei due agenti di Questura uccisi a Trieste ad accogliere i presenti è stato il presidente di Confcommercio Lecco Antonio Peccati: “Questa è la vostra casa, costruita anche grazie al vostro lavoro e sacrifici. E’ un onore accogliervi tutti e consegnarvi questo riconoscimento”. Con lui il presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli, il vicesindaco di Lecco Francesca Bonacina e il presidente di 50&Più Eugenio Milani.

I commercianti “legame tra impresa e comunità”

Anche il presidente nazionale dell’associazione 50&Più Carlo Sangalli ha portato il proprio saluto attraverso un video messaggio: “Questa cerimonia è una bellissima pagina del nostro sodalizio – ha detto – un riconoscimento che parla di prossimità, di convivenza, di un legame tra impresa e comunità, un patrimonio imprenditoriale molto importante che costruisce legami sociali e ci ricorda l’amore per il luogo in cui viviamo. Avete tantissimo da insegnare, grazie a tutti voi”.

I premi di Eccellenza

Prima delle premiazioni dei Maestri del Commercio sono stati consegnati tre premi di Eccellenza: ‘I maestri più’ all’Istituto Parini di Lecco, ‘La chiave del successo’ al valmadrerese Romeo Sozzi e ‘Una rosa per una donna’ alla volontaria calolziese Elena Clamer. Queste le motivazioni:

All’Istituto Parini, “per aver sempre risposto alle sollecitazioni del territorio lecchese con un’offerta formativa ampia e diversificata, contribuendo a preparare migliaia di studenti grazie a una proposta capace di stare al passo con i cambiamenti della società”.

A Romeo Sozzi, “per aver mostrato nelle sue intuizioni e invenzioni firmate Promemoria il valore della bellezza, ricercando nuovi materiali e nuove armonie con l’obiettivo di percorrere strade innovative sempre con entusiasmo e personalità”.

A Elena Clamer, “per aver testimoniato con la propria azione semplice e discreta di volontaria l’importanza della compassione, dell’ascolto e della vicinanza umana a fianco di persone che chiedono di essere accompagnate con amore nella loro malattia”.

Gli altri premi

E’ stata poi la volta dei Maestri del Commercio, premiati con le Aquile (d’Argento per i 25 anni di attività, d’Oro per i 40, di Diamante per i 50 e infine Golde Age per gli oltre 60 anni). A consegnare i riconoscimenti il presidente della Provincia Usuelli, Eugenio Milani, i vice presidenti di Confcommercio Lecco Angelo Belgeri e Peppino Ciresa e i sindaci dei diversi comuni.

Ecco i nomi dei premiati:

Aquila d’Argento: Clarissa Arrigoni (Erve), Fulvia Nava (Lecco), Sabina Melesi (Lecco)

Aquila d’Oro: Anna Airaghi (Barzio), Luigi Aldeghi (Casatenovo), Annamaria Baruffaldi (Primaluna), Vittorio Fumagalli (Castello Brianza), Giuseppe Invernizzi (Ballabio), Luigi Alessandro Invernizzi (Moggio), Ivan Mandelli (Imbersago), Giuseppina Riva (Castello Brianza), Giuseppina Scaccabarozzi (Airuno), Pierserafina Selva (Cortenova), Maria Elena Todeschini (Lecco), Giorgio Buzzoni (Cassina Valsassina).

Aquila di Diamante: Giovanni Bonaiti (Lecco), Renato Bonaiti (Lecco), Mario Ciresa (Lecco), Egidio Crimella (Ballabio), Angela Teresa Dozio (Olgiate Molgora), Alessio Galbusera (Calco), Giuseppe Riva (alla memoria, La Valletta Brianza), Maria Tentori (La Valletta Brianza), Maria Franca Todeschini (Lecco), Antonio Veraldi (Olgiate Molgora), Leonardo Viganò (Ballabio).

Gold Age: Rosa Flauto (Lecco), Vincenzo Imperato (Lecco), Giuseppina Tentori (Molteno)

Milani (50&Più): “La vostra passione è la nostra speranza”

“Mai come oggi mi sento di dire che quello del commerciante è un mestiere che si fonde con la vita di chi lo sceglie – ha commentato Eugenio Milani – sono felice di consegnare questi premi, in un momento in cui è sempre più difficile competere con altri modi di comprare e mantenere vive le realtà locali. Ma la vostra passione è la nostra speranza per il futuro, continuate così”.

