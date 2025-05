Premiazione dei Maestri del Lavoro: Quattro nuove stelle al merito nel lecchese

Guglielmo Vavassori sarà premiato da Mattarella

Molto apprezzato il discorso di Elia Riva, studente del Bachelet

LECCO – Importante riconoscimento per il territorio lecchese durante la cerimonia regionale per la consegna delle Stelle al Merito del Lavoro, svoltasi il 1° maggio a Milano, in occasione della Festa del Lavoro. Tra i nuovi Maestri del Lavoro insigniti quest’anno, spiccano infatti diverse figure professionali legate a imprese della provincia di Lecco, a testimonianza dell’eccellenza e dell’impegno del tessuto produttivo locale.

Nel corso dell’evento, ospitato nella prestigiosa sede del Conservatorio Giuseppe Verdi e organizzato dal prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, sono stati premiati 156 lavoratori lombardi. A consegnare i riconoscimenti – una stella e una pergamena – è stata, tra gli altri, la vice prefetto vicaria di Lecco, dr.ssa Marcella Nicoletti.

I nuovi Maestri del Lavoro lecchesi sono: Raffaele Cantù, di Valmadrera, dipendente di Alstom Ferroviaria; Carlo Colnago, di Paderno d’Adda, in forza ad A2A Services & Real Estate di Milano; Elena Corti, di Castello di Brianza, impiegata presso RxPack di Oggiono e Roberto Alessandro Fumagalli, di Montevecchia, dipendente di Leonardo a Nerviano.

Inoltre, Guglielmo Eugenio Vavassori, di Calolziocorte e impiegato presso la Omet di Molteno, è stato selezionato per ricevere personalmente la Stella al Merito dal Presidente della Repubblica al Quirinale, il prossimo ottobre.

Alla cerimonia hanno partecipato i prefetti di tutte le province lombarde e numerose autorità istituzionali. Tra queste, è stata particolarmente apprezzata la presenza della presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann.

L’evento si è aperto con l’esecuzione degli inni nazionale ed europeo e l’esibizione della giovane pianista Martina Meola. A seguire, il prefetto Sgaraglia ha salutato i presenti, mentre il console regionale dei Maestri del Lavoro, Maurizio Marcovati, ha introdotto gli interventi dei giovani studenti Claudia Menotti dell’ITIS Pietro Paleocapa di Bergamo ed Elia Riva del liceo Vittorio Bachelet di Oggiono. Le loro testimonianze hanno evidenziato il valore delle attività educative svolte dai Maestri del Lavoro nelle scuole.

Particolarmente toccante l’intervento di Elia Riva, che ha lodato l’impegno dei Maestri nella loro “missione” educativa, ispirando anche i discorsi successivi delle autorità, tra cui Francesco Vassallo, vicesindaco della Città Metropolitana di Milano, e Marco Alparone, vicepresidente della Regione Lombardia.

La cerimonia si è conclusa con la consegna ufficiale delle onorificenze e un lungo applauso da parte delle centinaia di presenti.