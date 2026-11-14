Premio al Merito Scolastico 2026. La BCC Valsassina consegna 60 borse di studio

La cerimonia di consegna si è svolta venerdì presso l’auditorium della Casa dell’Economia di Lecco

Dalla scuola media alla laurea magistrale, la banca ha premiato i risultati scolastici e universitari dei figli dei soci e dei giovani soci, rinnovando una tradizione che mette al centro il valore dello studio

LECCO – La Banca di Credito Cooperativo Valsassina rinnova il proprio impegno a favore delle giovani generazioni e del loro percorso formativo. Anche nel 2026 è tornato il Premio al Merito Scolastico, l’iniziativa con cui l’istituto di credito riconosce e valorizza i risultati raggiunti dai figli dei soci e dai giovani soci, premiando la costanza, la dedizione allo studio e il raggiungimento di importanti traguardi scolastici e universitari.

Ieri, venerdì, presso l’auditorium della Casa dell’Economia di Lecco, si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio, un appuntamento ormai consolidato nella vita della BCC Valsassina e che testimonia la volontà della banca di essere vicina alle famiglie e ai ragazzi del territorio, accompagnandoli nelle diverse tappe della loro formazione.

Sono state complessivamente 60 le borse di studio assegnate nell’ambito dell’edizione 2026. Un riconoscimento distribuito tra quattro diversi percorsi formativi: 17 studenti hanno ricevuto il premio per i risultati conseguiti nell’ambito universitario, di cui 15 per la laurea magistrale e 2 per la laurea a ciclo unico; 11 per il conseguimento della laurea breve; 17 per il diploma di scuola secondaria di secondo grado e 15 per quello di scuola secondaria di primo grado.

I riconoscimenti sono stati attribuiti sulla base dei risultati scolastici e accademici raggiunti, secondo i requisiti di merito previsti dal bando. Un modo per dare valore non soltanto ai voti ottenuti, ma anche all’impegno e alla determinazione necessari per raggiungere obiettivi importanti nel proprio percorso di crescita.

A sottolineare il significato dell’iniziativa è stato il presidente della BCC Valsassina, Giovanni Combi, presente insieme al Direttore Ivana Ciresa: “Lo studio è un sentiero lungo e faticoso, talvolta solitario. Ma è anche l sentiero che apre panorami che dal basso non si possono nemmeno immaginare. La nostra è una terra di gente tenace, di allevatori, di artigiani, di lavoratori che con ingegno e sacrificio hanno saputo costruire benessere. Quella stessa tenacia oggi si chiama studio, competenza, conoscenza. Le sfide sono cambiate, lo spirito per affrontarle no, ma l’istruzione è il più grande investimento che una persona possa fare, è l’unico capitale che nessuno può portarvi via e più lo condividete più cresce. Studiare – ha proseguito Combi – non serve soltanto a trovare un buon lavoro, anche se naturalmente conta. Serve ad imparare a ragionare con la propria testa, a distinguere il vero dal falso, a scegliere con responsabilità e libertà. Serve, in una parola, a diventare cittadini”.

“Viviamo in un’epoca di grandi cambiamenti – ha proseguito il presidente Combi – molte delle professioni che svolgerete forse oggi non esistono ancora, e strumenti come l’intelligenza artificiale stanno cambiando il modo stesso di lavorare e apprendere. Proprio per questo ciò che la scuola insegna diventa ancora più prezioso: non tanto le singole nozioni, quanto la capacità di imparare per tutta la vita”.

“Una banca di credito cooperativo nasce da un’idea semplice e antica: che una comunità cresce quando le persone si aiutano e credono le une nelle altre. Per questo sostenere i giovani che studiano non è per noi solo un gesto di cortesia o una voce di bilancio: è parte della nostra stessa ragione d’essere. Ogni ragazzo che cresce, che si forma, che trova la propria strada, è una ricchezza per tutti. Il riconoscimento di questa sera premia i vostri risultati, dovete esserne orgogliosi, non sia però un punto di arrivo, ma una tappa del cammino. Non smettete di salire, noi siamo orgogliosi di voi”.

Accanto al riconoscimento dei risultati individuali, il Premio al Merito Scolastico rappresenta anche un’occasione per ribadire il ruolo della cooperazione di credito nel sostenere lo sviluppo delle comunità locali. Investire nella formazione significa infatti contribuire alla crescita delle competenze, delle opportunità e delle prospettive delle nuove generazioni.

Con il Premio al Merito Scolastico, la BCC Valsassina conferma dunque una particolare attenzione verso il mondo della scuola e dell’università, riconoscendo nei giovani una risorsa fondamentale per il futuro del territorio. Le 60 borse di studio consegnate quest’anno rappresentano altrettanti attestati di fiducia nei confronti di ragazze e ragazzi che, attraverso lo studio e la determinazione, stanno costruendo il proprio percorso personale e professionale.

Laurea Magistrale

Lorenzo Codega, Maria Pomoni, Marco Spotti, Anna Benedetti, Giacomo Fioretta, Erika Bertulessi, Silvia Pomoni, Chiara Nasatti, Caterina Gallandra, Laura Gianola, Stefano Combi, Alessia Tantardini, Emma Rodolatti, Sveva Rossi, Paolo Ceriani, Federico Codega, Simone Ferrari, Sara Canepari.

Laurea Breve

Cristina Tagliaferri, Elisabetta Invernizzi, Camilla Rigamonti, Carlotta Monticciolo, Stefano Fanciosti, Anja Pomoni, Erica Devizzi, Francesco Bianchi, Greta Canepari, Sibilla Ciresa.

Scuola Secondaria di II Grado

Mirea Mascheri, Matilde Acerboni, Benedetta Stropeni, Nicholas Pensotti, Giorgio Bazzoni, Cristian Arrigoni Neri, Giulia Ragnetti, Mattia Borghetti, Alessandro Viglienghi, Sara Fazzini, Annalisa Locatelli, Caterina Colombo, Sofia Nogara, Michael Orlandi, Lisa Gianola, Ivan Bertoldini, Isabella Carissimo.

Scuola Secondaria di I Grado

Nicolas Gianola, Giacomo Rizzi, Diletta Fazzini, Filippo Maroni, Monica Rizzi, Nicolò Perego, Davide Plati, Simone Plati, Chiara Gianola, Riccardo Crippa, Gianluca Gianola, Matteo Pomi, Francesca Nogara, Elena Baldissara, Arianna Baruffaldi.

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