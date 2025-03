Premio Innovazione d’Impresa, martedì 18 marzo la consegna dei riconoscimenti

Cerimonia in Confcommercio Lecco: quattro le imprese che saranno premiate

Evento organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Lecco

LECCO – Dare un segnale ai giovani imprenditori lecchesi grazie a una azione mirata e concreta. Nasce infatti dalla volontà di valorizzare l’imprenditorialità giovanile nel nostro territorio il Premio “Innovazione d’Impresa Lecco e Provincia”, organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Lecco. Lanciato lo scorso autunno, il Premio si avvicina a concludere il suo iter.

Nelle scorse settimane si è riunita la Giuria Tecnica che ha individuato e scelto i vincitori delle quattro categorie: Premio Innovazione di prodotto/servizio; Premio Innovazione di processo; Premio Innovazione di mercato; Premio Innovazione a 360°. La Giuria Tecnica era composta da: Andrea Beri (Cciaa Como-Lecco), Angelo Belgeri (vicepresidente Confcommercio Lecco), Alberto Riva (direttore Confcommercio Lecco), Mattia Maddaluno (presidente Gruppo Giovani Confcommercio Lecco), Mariangela Tentori (presidente Gruppo Terziario Donna Confcommercio Lecco), Mauro Gattinoni (sindaco Comune di Lecco), Mattia Micheli (consigliere Provincia di Lecco), Matteo Casiraghi (presidente Giovani Confartigianato Lecco).

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si terrà martedì 18 marzo alle ore 11.30 presso la sede di Confcommercio Lecco, in piazza Garibaldi 4 a Lecco.

“L’obiettivo che ci siamo posti con questo Premio era quello di individuare una nuova generazione di imprenditori orientata allo sviluppo della qualità dei servizi offerti e che voglia riqualificare il territorio sotto diversi fronti – sottolinea il presidente del Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco, Mattia Maddaluno -. Siamo davvero soddisfatti della risposta e dei risultati di questa prima edizione. Ringrazio l’associazione, in primis il direttore Alberto Riva per avere accolto con entusiasmo l’idea del nostro Direttivo e l’Ufficio Marketing (Chiara Pezzini e Jennifer Megna) per il lavoro svolto”.

Ad affiancare il presidente Maddaluno in questo percorso è stato anche il Consiglio del Gruppo Giovani composto dal vicepresidente Nicolò Gerin e da Francesca Maggi, Giulia Fasoli, Mattia Lunghi e Fabio Porchia. Ai vincitori di ognuna delle quattro sezioni verrà un conferito riconoscimento economico di 1000 euro oltre a una consulenza gratuita (nell’ambito sicurezza sul lavoro, HACCP, digitale, privacy, finanza agevolata e ambiente) fornita da Confcommercio Lecco.