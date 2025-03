Premio “Innovazione d’Impresa”: sotto i riflettori quattro realtà del territorio

Riconoscimenti per Sesamo Srl, Osteria Manzoni, Carnio Onoranze Funebri e MedinMove

Cerimonia di premiazione dell’iniziativa ideata dal Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco per valorizzare l’imprenditorialità giovanile

LECCO – Dare un segnale ai giovani imprenditori lecchesi grazie a una azione mirata e concreta. Il Premio “Innovazione d’Impresa Lecco e Provincia” nasce da una idea di Mattia Maddaluno, presidente Gruppo Giovani Confcommercio Lecco, con la volontà di valorizzare l’imprenditorialità giovanile nel nostro territorio.

Lanciato lo scorso autunno, nelle scorse settimane la Giuria Tecnica che ha individuato e scelto i vincitori delle quattro categorie: Premio Innovazione di prodotto/servizio; Premio Innovazione di processo; Premio Innovazione di mercato; Premio Innovazione a 360°. Nella mattinata di oggi, martedì, la premiazione ufficiale nell’auditorium di Palazzo del Commercio.

“I giovani rappresentano il futuro e noi cerchiamo di fare molto per loro, a partire dalla rassegna Leggermente che comincerà a breve – ha sottolineato il presidente di Confcommercio Lecco Antonio Peccati -. Questa iniziativa guarda ai giovani imprenditori, persone capaci e volenterose che hanno solo bisogno di spazio. Il successo di partecipazione a questa prima edizione del premio è sintomo di apertura e crescita”.

La Giuria Tecnica era composta da: Andrea Beri (Cciaa Como-Lecco), Angelo Belgeri (vicepresidente Confcommercio Lecco), Alberto Riva (direttore Confcommercio Lecco), Mattia Maddaluno (presidente Gruppo Giovani Confcommercio Lecco), Mariangela Tentori (presidente Gruppo Terziario Donna Confcommercio Lecco), Mauro Gattinoni (sindaco Comune di Lecco), Mattia Micheli (consigliere Provincia di Lecco), Matteo Casiraghi (presidente Giovani Confartigianato Lecco).

“L’obiettivo che ci siamo posti con questo Premio era quello di individuare una nuova generazione di imprenditori orientata allo sviluppo della qualità dei servizi offerti e che voglia riqualificare il territorio sotto diversi fronti – sottolinea il presidente del Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco, Mattia Maddaluno -. Siamo davvero soddisfatti della risposta e dei risultati di questa prima edizione con una trentina di imprese che si sono affacciate a questa opportunità. Ci siamo chiesti come valorizzare i giovani imprenditori ed è nato questo premio improntato a fare squadra e fare rete. Ringrazio l’associazione, in primis il direttore Alberto Riva per avere accolto con entusiasmo l’idea del nostro Direttivo e l’Ufficio Marketing (Chiara Pezzini e Jennifer Megna) per il lavoro svolto”.

Ad affiancare il presidente Maddaluno in questo percorso è stato anche il Consiglio del Gruppo Giovani composto dal vicepresidente Nicolò Gerin e da Francesca Maggi, Giulia Fasoli, Mattia Lunghi e Fabio Porchia. Ai quattro vincitori è stato consegnato un riconoscimento economico di 1000 euro oltre a una consulenza gratuita (nell’ambito sicurezza sul lavoro, HACCP, digitale, privacy, finanza agevolata e ambiente) fornita da Confcommercio Lecco.

I premiati

Premio Innovazione di prodotto/servizio a Sesamo Srl di Lecco, software house nata dalla passione di un gruppo di imprenditori lecchesi e sviluppatori di tecnologie avanzate. A ricevere il premio Dario Anghileri, Lorenzo Invernizzi, Marco Mariella e Giulio Dell’Oro.

Motivazione: per la piattaforma Quinoa, che ha dimostrato un nuovo modo di concepire l’uso dell’Intelligenza Artificiale nelle aziende con un incremento di fatturato significativo, denotando competenza, capacità di innovazione e una visione strategica.

Premio Innovazione di processo a Osteria Manzoni di Barzago di Francesco Cheloni e Giovanna Bettega. Dal 2021 la cucina dell’osteria ha introdotto nuovi ingredienti e tecniche di lavorazione degli alimenti che concretizzano il pensiero sostenibile e zero waste dei titolari.

Motivazione: per l’approccio sostenibile alla cucina, con un’attenzione all’ottimizzazione delle risorse. L’adozione della filosofia “Zero Waste” nella ristorazione è un modello virtuoso che può essere replicato e che contribuisce alla sostenibilità ambientale.

Premio Innovazione di mercato a Carnio Onoranze Funebri di Casatenovo. Oggi nelle mani della giovane imprenditrice Maristella Carnio, l’azienda ha vissuto un grande cambio generazionale. Tante le novità introdotte: da servizi innovativi a sostegno del funerale a una casa funeraria che ha portato a una riqualificazione a Casatenovo passando per un progetto destinato agli animali domestici (il premio in denaro ricevuto è stato donato alla Lilt di Casatenovo).

Motivazione: il passaggio generazionale dimostra continuità e capacità di rinnovare nel tempo un settore tradizionale attraverso un approccio innovativo, con servizi che rispondono a nuove esigenze e un forte legame con il territorio, testimoniato dalla riqualificazione della zona di Casatenovo. Ha risolto una necessità che non era ancora stata soddisfatta.