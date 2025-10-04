Prevenzione, Confartigianato Lecco in campo con Lilt per la salute delle donne

Le visite si svolgeranno presso la sede di Lecco mercoledì 15 ottobre dalle 9.30 alle 13

L’iniziativa vuole sensibilizzare imprenditrici e collaboratrici sull’importanza dei controlli periodici

LECCO – Anche quest’anno il Movimento Donne Impresa di Confartigianato Imprese Lecco, in collaborazione con la Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – di Lecco rinnova il proprio impegno a favore della salute delle donne, aderendo alla campagna “Ottobre – Mese della prevenzione”.

L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare imprenditrici e collaboratrici sull’importanza dei controlli periodici, offrendo la possibilità di accedere a visite senologiche specialistiche a condizioni agevolate. Si tratta di un’opportunità concreta per avvicinare sempre più donne alla prevenzione, fondamentale strumento di tutela della salute.

“Rendere più semplice l’accesso a visite che spesso richiedono tempi d’attesa lunghi – sottolinea la presidente del Movimento, Silvia Dozio – è un modo concreto per supportare le nostre imprenditrici, anche aiutandole a prendersi cura di sé. Grazie alla collaborazione con Lilt, questo progetto rappresenta anche un importante momento di responsabilità sociale e di sensibilizzazione, a conferma dell’impegno dell’Associazione per il benessere delle donne che contribuiscono ogni giorno alla vita economica del nostro territorio”.

“La collaborazione con Lilt – ha aggiunto la presidente di Confartigianato Imprese Lecco, Ilaria Bonacina – rappresenta per noi un valore aggiunto fondamentale. Unire le competenze di chi, da anni, lavora sul fronte della prevenzione oncologica con l’impegno di Confartigianato a fianco delle imprenditrici significa dare concretezza a un messaggio chiaro: la salute viene prima di tutto. Iniziative di questo tipo non sono soltanto un servizio in più, ma testimoniano una responsabilità condivisa verso le donne che, con il loro lavoro e la loro passione, contribuiscono ogni giorno alla crescita del tessuto economico e sociale del nostro territorio”.

“Crediamo che l’importanza di iniziative come questa stia nella capacità di trasformare la prevenzione in un gesto semplice, accessibile e alla portata di tutte. Collaborare con Lilt significa dare continuità a un percorso che mette al centro non solo le imprese, ma le persone che le animano ogni giorno”, ha concluso il segretario generale Matilde Petracca.

Le visite si svolgeranno presso la sede di Lecco, in via Galilei 1, nella giornata di mercoledì 15 ottobre dalle 9.30 alle 13. Le prenotazioni sono aperte fino a mercoledì 8 ottobre sul sito www.artigiani.lecco.it (sezione Eventi).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la referente del Movimento Donne Impresa Lecco, Chiara Bellingardi (tel. 0341/250200 – categorie@artigiani.lecco.it).