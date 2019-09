Prevenzione dei tumori cutanei: corso per estetisti e parrucchieri con la Lilt

Due le giornate in programma: il 16 a Merate nella sede della Lilt, il 30 a Lecco da Confartigianato Imprese Lecco

Previsto l’intervento di esperti per fornire strumenti utili e consigli di prevenzione a chi ogni giorno si occupa del benessere di pelle e capelli

LECCO / MERATE – S’intitola “Siamo tutti indispensabili” e sono le giornate di formazione per parrucchieri ed estetisti promossi dalla Lilt come contributo alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei tumori alla palle.

Due gli appuntamenti in programma: il primo, lunedì 16 settembre, si terrà a Merate nella sede della Lilt di via Vittorio Veneto (Novate); il secondo è il 30 settembre a Lecco nella sede di Confartigianato. Il programma prevede l’apertura della giornata con i saluti istituzionali di Confartigianato imprese Lecco e della dottoressa Silvia Villa, presidente Lilt di lecco con una breve introduzione al corso per spiegarne l’utilità e le motivazioni. Dopodichè spazio alla relazione dello specialista dermatologo, il dottor Michele Pennetta che approfondirà aspetti medici e fornirà consigli di prevenzione ponendo la distinzione tra fake e news.

L’incontro prevede spazi anche per la discussione e le testimonianze. Prevista anche una relazione a cura di Apeo, l’associazione professionale estetica oncologica con focus sul lavoro dell’estetista per migliorare la qualità della vita della persona in terapia oncologica. Chiuderà l’incontro la relazione della dottoressa Silvia Villa sui rischi professionali. Per partecipare al corso bisogna iscriversi. Ai partecipanti verrà rilasciato attesto di partecipazione. Gli eventi sono patrocinati da Provincia di Lecco, Comune di Lecco, Comune di Merate, Confartigianato Imprese Lecco e Apeo.