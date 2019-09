Prima lezione per i futuri dirigenti di Confartigianato Lecco

Si è aperto il corso “Future manager business school”

Docente d’eccezione il segretario generale Cesare Fumagalli

LECCO – Prima lezione per i futuri dirigenti di Confartigianato Imprese Lecco. Ad aprire il corso “Future manager business school”, il segretario generale di Confartigianato Imprese, Cesare Fumagalli che nel suo intervento si è concentrato sul alcune parole chiave declinate in un percorso storico partito dal 1945, anno di fondazione dell’Associazione lecchese, fino a oggi.

“Faccio i complimenti agli associati che hanno deciso di mettersi in gioco con questa esperienza – ha commentato Fumagalli – che significa mettersi a disposizione degli altri in modo volontario, prendendosi sulle spalle un pezzo dei problemi dei propri colleghi. La nostra è una forma di democrazia rappresentativa che credo sarà difficilmente sostituibile nel suo segnare in modo chiaro il passaggio dall’interesse individuale a quello collettivo. Il mondo dell’artigianato, allargato nel tempo alla piccola e media impresa, è uno spicchio della società che cerca di rappresentare i propri interessi. Ed è proprio il tema della rappresentanza degli interessi che sta alla base delle Associazioni come Confartigianato”.

“Confartigianato si candida da sempre a rappresentare gli interessi delle imprese a ‘valore artigiano’ – continua Fumagalli – E nel percorso storico affrontato dall’Associazione, i nostri valori non sono cambiati: al centro del nostro operato ci sono la libertà di intraprendere e fare impresa, la centralità della persona e il forte radicamento territoriale. Quest’ultimo aspetto rappresenta uno sforzo enorme: di fronte a chi ha scelto la strada della sovraterritorialità, noi abbiamo fatto una scelta contraria, a ‘mappa provinciale’, con i piedi fortemente piantati sul territorio per lavorare in sintonia con le imprese locali. Una delle prossime sfide riguarderà il tema del digitale e il non accettare che tutto si concentri solo nella grandi metropoli. Dobbiamo tenere conto sì della globalizzazione, ma sempre partendo dal territorio, modello vincente per la nostra Associazione e per la piccola impresa”.

“Confartigianato è un sistema complesso – afferma Daniele Riva, presidente Confartigianato Imprese Lecco – e conoscere a fondo i meccanismi è la base per poter ricoprire un ruolo associativo. Ma non basta: l’Associazione va vissuta al suo interno, è necessaria la partecipazione, non si può pensare di imparare a fare il dirigente sui libri. Un accompagnamento come il corso che ha preso il via questa sera è fondamentale, insieme a una vocazione per il bene collettivo. Sono certo che questo gruppo, insieme ai docenti di alto livello che saliranno in cattedra e al supporto dei tutor, compirà un percorso importante per l’Associazione ma anche per se stessi come imprenditori e come persone”.

“Il rinnovo delle cariche nel 2020 è un appuntamento che non può passare inosservato – conclude il segretario generale di Confartigianato Imprese Lecco, Vittorio Tonini –. Il cammino che iniziamo oggi può sembrare lungo, ma risponde alla necessità di impegnarsi. Inizieremo con la conoscenza dello statuto, delle regole, degli organismi associativi, argomenti da rimettere al centro. Continueremo con elementi di natura economica, con la presenza sul territorio delle nostre imprese e con come stanno cambiando i modi di rappresentarle in base alla globalizzazione. Inoltre, andremo a soddisfare le richieste degli associati che chiedono una maggiore capacità relazionale nella gestione dei rapporti nella propria impresa. Il filo conduttore tra tutti gli incontri resta la necessità di essere sempre pronti ai cambiamenti”.