Progetto MITICA: innovazione e competenze per la crescita delle MPMI

Presentate a Lecco le iniziative del programma Interreg Italia-Svizzera per la formazione e il rilancio competitivo delle micro, piccole e medie imprese del territorio

Tredici corsi di formazione e l’iniziativa “Aziende Aperte” per collegare imprese, giovani e territorio

LECCO – Durante l’evento “Innovazione e competenze: opportunità per la tua impresa” organizzato da Confartiginato Imprese Lecco, sono state illustrate le principali iniziative del progetto MITICA – Modelli Innovativi di Trasferimento alle Imprese di Competenze Avanzate. Il progetto, cofinanziato da Programma Interreg Italia-Svizzera 2021-2027, è guidato dal Polo territoriale di Lecco e dalla Fondazione AGIRE, in collaborazione con partner italiani e svizzeri tra cui Fondazione Industrie Ticinesi, Confartigianato Imprese Lombardia, AITI – Associazione Industrie Ticinesi e ATED – Associazione Ticinese Evoluzione Digitale.

MITICA si propone di rafforzare la competitività delle micro e piccole imprese attraverso la valorizzazione delle competenze manageriali e tecniche, l’adozione di strumenti digitali e sostenibili e la sperimentazione di modelli formativi innovativi. Il progetto crea una vera e propria “academy condivisa transfrontaliera”, con percorsi di formazione personalizzati e un Learning Management System (LMS) già online all’indirizzo www.mitica-interreg.org, che sarà il fulcro per l’erogazione dei corsi in modalità blended dal 2026.

Durante l’evento sono stati presentati i 13 corsi di formazione rivolti a imprenditori, lavoratori e neoassunti, su tematiche che spaziano dalla gestione dei dati alla logistica, dall’intelligenza artificiale all’automazione, fino a marketing, pianificazione strategica e tecnologie meccaniche. Tra i corsi più innovativi: Data-driven decision making, Flussi intelligenti, Automazione flessibile per la PMI, Intelligenza artificiale pratica, Resilienza digitale, Guidare la crescita, Il motore finanziario, Conquistare il mercato, L’impresa del futuro, Leggere e interpretare il disegno tecnico, Fondamenti di materiali metallici e Lavorazioni per asportazione di truciolo.

L’obiettivo dei corsi è quello di andare oltre la semplice trasmissione di contenuti teorici, puntando invece sullo sviluppo di competenze pratiche, immediatamente applicabili nei contesti aziendali. La formazione viene intesa come leva strategica per la crescita e l’innovazione delle imprese e dei professionisti dell’area transfrontaliera, rafforzando la loro capacità di affrontare le sfide della digitalizzazione e della trasformazione del lavoro.

Le MPMI del territorio interessate possono candidarsi ai corsi, totalmente finanziati grazie al programma Interreg, tramite il bando disponibile sul sito del Polo territoriale di Lecco al seguente link.

Durante l’incontro è stata presentata anche l’iniziativa “Aziende Aperte”, coordinata da Confartigianato Imprese Lecco. Il programma offre a studenti e famiglie la possibilità di visitare le imprese del territorio attraverso appuntamenti individuali, favorendo la conoscenza diretta del mondo produttivo locale e rafforzando il legame tra giovani e tessuto imprenditoriale.

“In un contesto in cui la rapida evoluzione tecnologica e la crescente specializzazione dei settori produttivi stanno cambiando profondamente il lavoro, le imprese si trovano a dover rivedere i propri modelli formativi” – ha dichiarato Marco Tarabini, professore del Politecnico di Milano e coordinatore scientifico del progetto MITICA – “Il reskilling e l’upskilling non sono più opzioni, ma necessità strategiche per mantenere competitività e garantire continuità alle competenze aziendali, soprattutto in presenza di una turnazione sempre più alta del personale. Con il progetto MITICA vogliamo offrire alle imprese del territorio un modello concreto e innovativo che integri formazione tecnica e manageriale, strumenti digitali e collaborazione transfrontaliera. L’obiettivo è accompagnare la crescita delle micro, piccole e medie imprese, sostenendole nel rinnovare le competenze interne e nel diventare protagoniste attive del cambiamento. Iniziative come Aziende Aperte rappresentano un’occasione preziosa per far conoscere da vicino il lavoro svolto dalle imprese artigiane del territorio, realtà che oggi coniugano tradizione produttiva, innovazione tecnologica e capacità di adattarsi alle esigenze dei mercati. Si tratta di aziende altamente specializzate, che interpretano in chiave contemporanea i valori del saper fare, sviluppando soluzioni avanzate e personalizzate. Attraverso il dialogo diretto con giovani e famiglie, Aziende Aperte contribuisce a valorizzare questa evoluzione del tessuto produttivo e a diffondere una cultura della competenza, dell’innovazione e della collaborazione tra scuola, impresa e territorio”.

Secondo Ilaria Bonacina, presidente di Confartigianato Imprese Lecco, “MITICA consentirà di rafforzare gli interventi in tema di innovazione e sostenibilità, supportando le imprese più piccole nel processo di transizione verso modelli innovativi e sostenibili. In particolare vogliamo focalizzare l’attenzione sulle competenze, unendo la capacità di innovare all’esigenza di preservare e valorizzare quei valori specifici di autenticità, unicità, passione e “saper fare” che da sempre hanno reso le MPMI ossatura del nostro sistema imprenditoriale. Le realtà meno strutturate, più di altre, trovano difficoltà nello sviluppare le competenze necessarie a garantire competitività e, soprattutto, necessitano di modelli di trasferimento delle conoscenze che sappiano combinare teoria e pratica, tempi e spazi. Grazie a MITICA, e avendo come alleato il digitale, saranno promosse azioni per colmare i gap di competenza con attività di formazione dedicate sia agli imprenditori che ai loro dipendenti, puntando così a potenziare il capitale umano, fattore di competitività sempre più strategico”.