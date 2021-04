Dal 12 aprile è possibile fare domanda per il contributo “Protezione Famiglia”

La misura messa a punto da Regione Lombardia per sostenere i nuclei familiari

LECCO – “Protezione Famiglia” è la misura con cui Regione Lombardia sostiene le famiglie che stanno avendo difficoltà economiche dovute al perdurare della situazione di emergenza sanitaria da Covid-19.

Le famiglie potranno ottenere un contributo di 500 euro una tantum a fondo perduto fino ad esaurimento delle risorse disponibili che ammontano a 32,4 milioni di euro, di cui 4,4 milioni di euro per applicazione del Fattore Famiglia Lombardo, che consente di garantire un importo aggiuntivo al contributo concesso se in famiglia sono presenti elementi come il mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, l’anzianità di residenza in Regione Lombardia, numero dei figli, persone disabili, donne in gravidanza e anziani a carico.

Per i residenti in provincia di Lecco le domande potranno essere inoltrate a partire dal 12 aprile alle ore 10.00 fino alle ore 12 del 19 aprile.

Maggiori informazioni dal sito di Regione Lombardia