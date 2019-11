Qualità della vita: Lecco è 18esima per Italia Oggi, perse tre posizioni

Meno tre posizioni rispetto alla classifica 2018

LECCO – Scende, seppur di poco, il posizionamento di Lecco nella classifica annuale di Italia Oggi sulla qualità di vita nelle province italiane: secondo lo studio, realizzato con l’Università La Sapienza di Roma e pubblicato lunedì giornale economico, Lecco è 18esima e perde 3 posizioni sulla classifica del 2018, mentre nel 2017 aveva sfiorato il podio con un quinto posto.

L’analisi tiene conto di diversi ambiti della vita quotidiana dei cittadini, dall’economia alla sicurezza, dalla sanità all’ambiente e tempo libero.

Il peggioramento più evidente per Lecco si è registrato nella categoria “Affari e Lavoro” con un balzo indietro di otto posizioni (da 26° a 34°) restando comunque davanti a Bergamo di una posizione. Lecco è 18esima per tasso di occupazione (67,9%) e 14esima per minor tasso di disoccupazione (5,63%). Male il dato relativo al numero di imprese (77,3 ogni 100 mila abitanti) che pone Lecco al 103esimo posto.

Migliora il posizionamento relativo alla categoria “Ambiente” dominata nella classifica generale da Sondrio e Trento. Lecco è 57esima (era 67esima lo scorso anno) e resta oltre la metà della classifica per quanto riguarda la qualità dell’aria, 80° per concentrazione di N02 (42 ug/mc) e 44° per concentrazione di PM10 (25 ug/mc): 69esima posizione per consumi idrici (240 litri per abitante) e 55esima per consumi elettrici (1.068 Kwh/abitante l’anno), 28esima per raccolta differenziata precedendo Como e 78esima per verde urbano (in media 14,2 metri per abitante)

Peggiora per criminalità e sicurezza sociale

Peggiora invece il punteggio relativo all’ambito della sicurezza, 15esima posizione (era 8° lo scorso anno) tra Sondrio e Como. Si evidenzia anche questa volta la piaga dei furti in appartamento (94°, 484 denunce ogni 100 mila abitanti) mentre riguardo al fenomeno dello spaccio di droga, ampiamente conosciuto per notizie di cronaca quasi quotidiane, sorprende il 2° posto di Lecco tra le province meno colpite dopo Belluno. Lecco è 42esima per numero di scippi e borseggi denunciati (94 ogni 100 mila abitanti) e 55esima per numero di furti d’auto (56 ogni 100 mila abitanti).

Lecco retrocede anche riguardo alla sicurezza sociale, con una brutta posizione (103°) per numero di morti di tumore (32,8 ogni 100 morti) e l’87esima posizione per numero di suicidi (8,8 ogni 100 mila abitanti); assegnato invece il 18esimo posto per il numero di morti e feriti in incidenti stradali (134 ogni cento sinistri). Infine 22esima posizione per disoccupazione giovanile (19,7%)

Bene istruzione e tenore di vita

Ottavo posto assegnato a Lecco nell’ambito dell’istruzione con il podio per competenza alfabetica e numerica degli studenti, solo 57esima posizione invece riguardo al “Sistema Salute” seppur stabile rispetto alla classifica 2018 (55°).

Ottimo posizionamento riguardo al tenore di vita registrato, in particolare con un 14esimo posto per reddito pro capite (21,3 mila euro ) e 6° posto per retribuzione media dei lavoratori dipendenti (24,8 mila euro); primo posto per variazione dei prezzi che a Lecco non aumentano, la variazione è infatti di segno negativo (-1,16%).

Riguardo alle statistiche demografiche, Lecco si attesta al 40esimo posto in classifica con un tasso di emigrazione dalla provincia abbastanza significativo (35,4 ogni mille residenti) e il 18esimo posto per numero di immigrati ogni mille residenti (38,7)

Resta negativo il posizionamento per la categoria “Tempo Libero”, 73esimo posto, in particolare con la ‘non posizione’ per sale cinematografiche ma con un 36esimo posto per numero di associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio.