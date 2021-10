Quasi 900mila euro da Regione Lombardia per il rilancio di Lariofiere

Contributo per i quartieri fieristici: Lariofiere parte integrante delle filiere produttive

Il finanziamento consentirà di continuare a operare con efficacia e di sviluppare il progetto di riqualificazione

ERBA – Regione Lombardia approva contributi per quasi 3 milioni di euro per il rilancio dei quartieri fieristici lombardi. E’ questo l’esito del bando finalizzato a recuperare le perdite subite nel corso dell’emergenza sanitaria e a rilanciare in maniera strutturale il modello di business dei quartieri fieristici, mediante la differenziazione delle attività, l’ampliamento della gamma dei servizi offerti e la collaborazione con gli altri quartieri fieristici lombardi.

L’assessore regionale allo Sviluppo Economico Guido Guidesi ha dichiarato “lo strumento messo in campo a sostegno dei quartieri fieristici ci consente di lanciare nel futuro le fiere. I dati in nostro possesso, riferiti agli eventi fieristici degli ultimi mesi, sono assolutamente positivi”.

Lariofiere ha ottenuto un’assegnazione finanziaria di € 874.797,13 corredata da un progetto di rilancio del quartiere. Grande è la soddisfazione del Presidente Fabio Dadati: “Il finanziamento ottenuto permetterà a Lariofiere di superare la grande crisi di liquidità dovuta alla pandemia, consentirà di continuare ad operare con efficacia e di sviluppare il progetto di riqualificazione che parte dal contributo dei Soci, Camera di Commercio di Como-Lecco, Provincia di Lecco e Comune di Erba”.

“Un tale supporto consentirà alle aziende e alle famiglie delle province di Como e di Lecco di beneficiarne concretamente – continua Dadati -. Ringrazio Regione Lombardia, l’Assessore regionale Guido Guidesi, il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, il Consigliere regionale Mauro Piazza ed il Sottosegretario regionale Fabrizio Turba per questa importante iniziativa a favore del sistema fieristico lombardo”.