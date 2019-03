Contrasto superato tra sindacati e Comune sui nuovi orari di raccolta

Ieri, mercoledì, l’incontro in municipio

LECCO – Protesta rientrata sulle nuove modalità della raccolta rifiuti: l’incontro di mercoledì a Palazzo Bovara tra sindacati e amministrazione comunale avrebbe consentito di superare i contrasti emersi negli ultimi giorni in merito alle novità previste per la zona del centro.

I rappresentanti dei lavoratori avevano alzato il muro contro il cambio di orario della raccolta rifiuti, posticipata a metà mattina per permettere ai negozianti e ai cittadini di esporre i propri sacchi la mattina entro le 9 (i locali aperti alla sera possono invece esporli dal momento della chiusura, non prima di mezzanotte) questo per evitare che i rifiuti restino in strada durante la sera, rendendo poco decorosa la passeggiata serale in centro.

Per i sindacati il cambio di ora avrebbe rappresentato “ripercussioni negative a livello di sicurezza, sia per gli operatori sia per cittadini di Lecco” e un allungamento dell’orario di lavoro per i dipendenti di Econord.

I sindacati chiedevano quindi un tavolo di confronto che si è svolto ieri in Comune: “Il confronto è stato positivo – ha spiegato l’assessore all’Ambiente, Alessio Dossi – abbiamo convenuto sulle nuove modalità, abbiamo spiegato che è una sperimentazione e le organizzazioni hanno chiesto di relazionarsi a loro e di essere tenute aggiornate”.