“Conosci te stesso e raggiungi i tuoi obiettivi”

A Confartigianato Imprese Lecco al via il corso “Anti-stress”

LECCO – Che rapporto c’è tra il raggiungimento di obiettivi eccellenti, elevati gradi di performance, benessere, felicità e formazione aziendale?

A questa domanda risponde in modo concreto il corso “Stress & intelligenza emotiva” organizzato da Confartigianato Imprese Lecco e tenuto da Maria Giovanna Venturini, formatrice, trainer e coach certificato ICF.

Numerosi gli ambiti di applicazione del corso aperto non solo agli associati di Confartigianato Imprese Lecco, ma a chiunque senta l’esigenza di apprendere strumenti efficaci per la gestione dello stress e l’allenamento dell’intelligenza emotiva sia in ambito familiare che lavorativo.

Quando

Il corso si terrà nella sede dell’associazione a Lecco in via Galilei, il 9 e 23 maggio e 6 giugno dalle 13 alle 17.

“Il valore dell’intelligenza emotiva nel business è ormai riconosciuto a livello mondiale e da decenni gli studi sulla performance si sono concentrati sulla determinazione dei fattori che predicono la riuscita negli affari e più in generale nella vita – spiega Venturini – Sappiamo che persone con elevate conoscenze tecniche e con capacità di intelligenza analitica possono raggiungere discrete performance, ma soltanto lo sviluppo e l’utilizzo dell’intelligenza emotiva e l’allenamento delle softskills permettono di raggiungere il successo e di agire efficacemente la propria leadership”.

Ma come ci si “allena” per raggiungere risultati eccellenti sia in campo lavorativo che privato?

“Sono dell’idea che i manuali di istruzioni servano a poco – risponde la coach – Nella formazione più “classica” si tende ad insegnare tecniche, a dare elenchi che ci dicano cosa fare e cosa non fare, ma è esperienza di ognuno di noi che quando il livello di stress sale difficilmente queste tecniche sono utilizzabili. La formazione esperienziale proposta da Confartigianato invece è molto diversa, non esiste una “la lista della spesa”. Prima di pretendere di comunicare efficacemente bisogna partire da sé, dalla propria consapevolezza, capire cosa si sta provando, quali emozioni ci muovono in quel preciso momento: soltanto dopo averlo capito e dopo aver gestito queste emozioni possiamo valutare il grado di efficacia che potrà avere la nostra comunicazione e decidere quindi se e come veicolarla. a questo punto (ma solo a questo punto!) si può anche usare qualche tecnica. Chiediamoci quindi come stiamo, se stiamo vivendo situazioni stressanti derivanti ad esempio da carichi di cura familiari che non ci permettono di avere tempo per noi aumentando così il livello di stress”.

La formazione in Confartigianato

“Confartigianato Imprese Lecco offre percorsi di formazione a 360 gradi, da quelli più tecnici che sono alla base dell’ottenimento di certificazioni specifiche, fino a corsi esperienziali, adatti a qualsiasi ambito professionale e momento della propria vita lavorativa e privata – aggiunge Matilde Petracca, responsabile Area Formazione e Welfare – Il corso “Stress & Intelligenza emotiva” vuole ampliare la consapevolezza di se stessi per poi entrare nel campo della gestione dello stress e delle relazioni in generale, che si tratti di lavoro o famiglia. Durante il corso, la coach ci aiuterà ad allenare le lifeskills, quelle che in azienda vengono definite softskills, le competenze che ci permettono di affrontare in maniera serena ed efficace le situazioni che viviamo. Verranno quindi forniti alcuni strumenti per affrontare le proprie emozioni e per gestire lo stress nell’ottica de raggiungimento del benessere personale e dell’efficacia relazionale”.

Per informazioni e iscrizioni scrivere a formazione@artigiani.lecco.it