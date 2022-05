Realizzati pannelli isotermici da record per una ditta di Lecco

Pezzo unico da ben 29,70 metri di lunghezza

LECCO – Nuovo record produttivo per la ditta Lattonedil di Carimate che ha realizzato per

una nota azienda di Lecco specializzata in coperture industriali, dei pannelli isotermici

in pezzo unico di 29,70 metri, mai prodotti sinor ad ora.

Il precedente record pari a 26,90 metri era sempre detenuto da Lattonedil e Commissionato sempre della medesima azienda di Lecco.

I trasporti eccezionali dei manufatti sono stati eseguiti dalla ditta Battazza di Olginate e regolarmente scortati sino a Merone, luogo ove è stata realizzata la nuova copertura monolitica di oltre 13.000 metri quadri.

Grande soddisfazione per tutte le aziende coinvolte per l’ottimo lavoro svolto.