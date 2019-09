Reddito di Cittadinanza, a Lecco sono arrivati i “navigator”

Dodici operatori affiancheranno il personale del centro per l’impiego

Dovranno trovare occupazione a 500 beneficiari del Reddito di Cittadinanza

LECCO – Sta per iniziare la ‘fase 2’ del Reddito di Cittadinanza: dopo l’invio delle domande da parte dei richiedenti, l’accettazione e l’erogazione del sussidio già dalla scorsa primavera, ora il procedimento entrarà nel vivo con la ricerca di un posto di lavoro per i beneficiari.

Un compito che sarà assolto dai ‘navigator’, le figure professionali già selezionate e assunti dall’agenzia Anpal che si occuperanno della presa in carico degli utenti del Reddito e dell’incontro tra la loro domanda di lavoro e le offerte delle aziende.

Lecco ha accolto mercoledì 12 ‘navigator’ che saranno affiancati dal personale del Centro dell’Impiego, che oggi conta 27 dipendenti. Il loro contratto è a tempo determinato per tre anni.

“Si tratta di un primo potenziamento della struttura – ha spiegato il consigliere provinciale Giuseppe Scaccabarozzi – alla fine del triennio 11 figure saranno stabilizzate. Sono risorse destinate a crescere, entro il 2022 dovrebbero essere assegnati alla Lombardia altri 514 operatori e ci attendiamo nuovi fondi per assunzioni tra il 2020 e il 2021”.

L’obiettivo, ha sottolineato il direttore del centro dell’Impiego Roberto Panzeri, è anche il subentro di figure interne che andranno via via a sostituire il personale (circa una ventina di lavoratori) di servizi precedentemente esternalizzati.

“Una dotazione che resta comunque lontana anni luce da quella strutturata in Germania – ha aggiunto Panzeri – Il confronto è impietoso, in Germania operano infatti 100 mila dipendenti in 800 sedi dei centri per l’impiego. I ‘navigator’ sono fortunati ad essere stati assegnati a Lecco, si troveranno in un ambiente dinamico, innovativo e d’eccellenza, che ha saputo costruire una rete di contatti con le parti sociali, gli enti che erogano formazione, consulenti del lavoro”.

I navigator

Sono soprattutto giovani, di un’età compresa tra i 30 e i 45 anni e arrivano da diverse parti d’Italia, in particolare dal Sud: tre dei navigator assegnati a Lecco sono di origine siciliana (delle province di Messina ed Enna), altri arrivano da Reggio Calabria, Campobasso, Roma, Trieste e una giovane da Monza.

I loro nomi: Isidoro Arianna, Manuela Bonaccorso, Luca Bosisio, Giovanni Cedrone, Giulia Di Nicolò, Pasqualino Di Serio, Claudia Frigerio, Lorenzo Luceri, Marianna Parisi, Andrea Sebastiano Sciuto, Valeria Valsecchi e Antonio Vanadia

Cinquecento impieghi da trovare

“Il lavoro dei navigator sarà fianco a fianco al nostro personale – ha spigato Panzeri – formalmente non sono nostri dipendenti, ma collaboratori e quindi avranno più autonomia ma è auspicabile che la loro attività si svolga principalmente presso la nostra sede”.

I navigator dovranno vagliare le competenze dei beneficiari del reddito, realizzare un piano di lavoro ed trovare le opportunità lavorative più adatte ai candidati.

“Nella nostra realtà si contano 500 beneficiari del Reddito, il 63% di loro è già conosciuto ai nostri uffici, ha già effettuato la dichiarazione di immediata disponibilità e ha siglato il Patto di Servizio, è pronto quindi per essere preso in carico – spiega Panzeri – Contiamo di concludere la fase amministrativa per tutti gli altri beneficiari entro la metà di ottobre. Il loro numero potrebbe comunque aumentare dato che è possibile ancora inviare le richieste per percepire il sussidio” (in media 468 euro mensili).

Sarà possibile collocare tutte queste persone? “Il lavoro c’è – spiega Panzeri – certo è necessario che anche il privato faccia la sua parte, palesando le proprie necessità, sicuramente l’incentivo alle assunzioni che è previsto sarà da stimolo. I navigator dovranno conoscere il territorio, sicuramente un aiuto sarà fornito loro dal nostro portale dove le imprese caricano le loro offerte di lavoro. Quasi 2 mila aziende già si rivolgono al nostro Centro per l’impiego, in un bacino complessivo di 24 mila imprese in provincia. Il lavoro c’è per tutti, basta cercarlo”.