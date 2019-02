Due momenti informativi dedicati agli interessati

“Disponibili a dare informazioni preliminari”

LECCO – Il Reddito di Cittadinanza è legge e già dal 4 febbraio è possibile fare domanda sull’apposito portale anche se tessere , le PostePay gialle, inizieranno ad essere consegnate dopo marzo.

Poi inizierà la fase più complicata per gli addetti ai lavori, la formulazione delle tre proposte di lavoro per chi beneficerà del sussidio, che vedrà protagonisti i centri per l’impiego.

A Lecco, il Centro per l’impiego inizia a prepararsi con un primo servizio alla cittadinanza:

“Sebbene la struttura non è direttamente coinvolto in questa prima fase negli adempimenti richiesti, si rende disponibile a fornire informazioni preliminari sulla presentazione della domanda a tutti gli interessati” spiegano dalla Provincia di Lecco

Dove e quando

Le persone che desiderano approfondire i contenuti e le modalità di presentazione della domanda del Reddito di cittadinanza potranno recarsi al Centro per l’impiego della Provincia di Lecco in corso Matteotti 3 (sala 1° Maggio al primo piano) nei seguenti giorni e orari: mercoledì 13 febbraio dalle 14.30 alle 16.30; mercoledì 20 febbraio dalle 14.30 alle 16.30.



Successivamente sarà comunicato un recapito telefonico con una fascia oraria durante la quale sarà possibile ricevere ulteriori e più approfondite informazioni.

“Abbiamo ritenuto opportuno promuovere questa iniziativa, anche se non siamo direttamente coinvolti in questa prima fase – commenta il Consigliere provinciale delegato al Lavoro Giuseppe Scaccabarozzi – Il Centro per l’impiego della Provincia di Lecco dimostra così ancora una volta di essere vicino ai bisogni dei cittadini per un supporto attivo alla ricerca di un posto di lavoro”.