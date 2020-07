Reddito di cittadinanza per 1,4 mila famiglie in provincia di Lecco

Reddito e Pensione di cittadinanza: gli ultimi dati dell’Inps

Nel lecchese il reddito sostiene 1,4 mila famiglie, 340 quelle con la pensione di cittadinanza

LECCO – Sono stati resi noti dall’Inps nazionale gli ultimi aggiornamenti, fino a giugno 2020, relativi al numero di percettori del Reddito o della Pensione di Cittadinanza, in un report con dati nazionali, regionali e provinciali.

In tutta Italia, oltre 2 milioni di nuclei familiari hanno presentato la domanda per ottenere il contributo a supporto del reddito: 1,4 milioni di richieste (68%) sono state accolte, 135 mila (7%) sono in lavorazione e 510 mila (25%) sono state respinte o cancellate. Da aprile dello scorso anno ad oggi, 148 mila richiedenti sono decaduti dal diritto, la maggior parte per variazione della composizione del nucleo familiare e della situazione economica.

Secondo i dati raccolti dall’Inps, l’81% delle domande viene trasmesso dai CAF e dai Patronati e il 18% dalle Poste Italiane, infine l’1% dai cittadini che inseriscono la domanda autonomamente sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le regioni del Sud e delle Isole, con 1,1 milioni di nuclei (56%), detengono il primato delle domande pervenute, seguite dalle regioni del Nord, con 554 mila nuclei (28%), e da quelle del Centro con 329 mila nuclei (16%).

In Lombardia e nel lecchese

Sul territorio Lombardo sono oltre 99,2 mila i nuclei familiari che percepiscono il contributo di cui 84 mila il Reddito di cittadinanza (197 mila persone complessivamente) e 14 mila famiglie beneficiano invece della Pensione di Cittadinanza (15,7 mila persone).

In provincia di Lecco sono state inviate complessivamente 4,03 mila domande per i due sostegni economici, ne sono state accolte 2,14 mila mentre 314 sono decadute e 389 in lavorazione, 1,5 mila quelle respinte.

Le famiglie che ricevono Reddito di cittadinanza sono 1,4 mila per un totale di 3,4 mila persone beneficiarie e un importo mensile medio i 474,23 euro. Meno sono i percettori della Pensione di cittadinanza, 340 famiglie lecchesi, e minore è l’importo (in media 234 euro).

Il Reddito di Emergenza

Il report dell’ente previdenziale riporta anche i primi dati relativi al Reddito di Emergenza, istituto con il Decreto Rilancio in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza Covid. Le domande devono essere presentate all’Inps entro il 31 luglio 2020 ed è erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda

In totale, in Italia sono state presentate 455 mila domande, di cui 209 mila già accolte. La maggior parte delle richieste, anche in questo caso, arriva dalle regioni del Sud (47,6%) seguono le regioni del Nord (33%) e del Centro (19,4%).

I dati provinciali non sono ancora disponibili, è riportato però il dato relativo alla Lombardia con 63 mila domande pervenute, 20 mila accolte e 39 mila respinte o cancellate. L’importo medio mensile del contributo è di 550 euro.