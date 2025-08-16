Regione. Bando da 15milioni per alberghi, campeggi e glamping

Domande aperte fino al 9 ottobre 2025 per riqualificazione e nuove aperture

L’assessore Mazzali: “Diamo un segnale concreto alle imprese turistiche lombarde”

MILANO – Regione Lombardia mette a disposizione 15 milioni di euro per sostenere il settore turistico, con un bando rivolto alle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere all’aria aperta, tra cui campeggi e glamping. L’iniziativa, aperta fino alle ore 12 del 9 ottobre 2025, punta a favorire investimenti per modernizzare le strutture esistenti e creare nuove realtà nel territorio regionale.

Il bando consente la riqualificazione e la realizzazione di strutture ricettive moderne, sostenibili e di qualità, con l’obiettivo di supportare le piccole e medie imprese del settore turistico e incrementarne la competitività. Due le tipologie di intervento previste: la riqualificazione di strutture già operative alla data di presentazione della domanda e la creazione di nuove strutture, entrambe gestite come imprese.

“Con questo bando – ha dichiarato l’assessore Barbara Mazzali – diamo un segnale concreto alle imprese turistiche lombarde, supportandole nel migliorare la qualità dell’accoglienza e nell’adeguarsi alle nuove esigenze dei viaggiatori. Puntiamo su interventi strutturali che rendano le strutture più moderne, sostenibili e accessibili, incentivando anche la nascita di nuove realtà, in particolare nei contesti all’aria aperta, come campeggi e glamping. È così – ha concluso Mazzali – che rafforziamo la competitività del nostro sistema turistico, valorizzando anche i territori meno noti ma ricchi di fascino, tradizioni e potenzialità”.

Potranno presentare domanda le micro, piccole e medie imprese attive sul territorio lombardo, in possesso dei requisiti alla data di presentazione della richiesta. L’agevolazione viene concessa sotto forma di contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili, con un tetto massimo di 300.000 euro e un investimento minimo di 80.000 euro.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente online tramite la piattaforma Bandi e Servizi, raggiungibile all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it.