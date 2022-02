Regione fa visita alle aziende lecchesi. “Ingegno e innovazione”

Il viaggio dell’assessore regionale Guido Guidesi fa tappa da alcune attività economiche lecchesi

Dalla manifattura al commercio, “un ingegno che si rinnova di generazione in generazione portando sviluppo e occupazione”.

LECCO – “È fondamentale confrontarsi con le aziende e questo ennesimo tour sul territorio ci ha consentito di conoscere realtà straordinarie ed innovative che presidiano il nostro territorio e competono a livello internazionale” così l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi, ha sottolineato l’obiettivo del suo viaggio tra le imprese che giovedì ha fatto tappa in provincia di Lecco.

Un’iniziativa sul territorio fortemente voluta dal responsabile economico della Giunta con il duplice obiettivo di ascoltare le esigenze degli imprenditori e contestualmente far conoscere l’impegno dell’istituzione nel far crescere il tessuto produttivo nella prima regione d’Italia.

Guidesi, accompagnato dal consigliere regionale Mauro Piazza e l’on. Roberto Paolo Ferrari della Lega con il sottosegretario Antonio Rossi, ha toccato la provincia di Lecco dove sono particolarmente numerose le aziende manifatturiere a partire dalla Mario Frigerio di Molteno specializzata nella progettazione e produzione di macchine per trafilatura, cordatura, armatura, ed estrusione per la lavorazione di filo e cavo.

E’ proseguito poi alla Novatex Italia spa di Oggiono, leader nei prodotti per la meccanica in campo agricolo, e alla Longhi Stampi di Lecco specializzata nella progettazione e la costruzione di stampi industriali, dove ha incontrato i titolari delle imprese e i rappresentanti di Confartigianato Lecco, il presidente Daniele Riva e il segretario Vittorio Tonini.

Nel pomeriggio il viaggio tra le eccellenze lecchesi è continuato alla scoperta di due realtà del commercio, la storica ferramenta Airoldi & Belgeri in via Digione, guidata da Alberto Belgeri, vice presidente di Confcommercio Lecco, e sul viale Turati alla sede di Legea di Mattia Maddaluno, presidente dei giovani imprenditori dell’associazione degli esercenti. Presenti anche il presidente dei commercianti, Antonio Peccati, e il direttore Alberto Riva.

“Godiamo di un incredibile ingegno – ha sottolineato Guidesi – che si rinnova di generazione in generazione portando occupazione e sviluppo nelle nostre comunità. Ringrazio per l’ospitalità e per il confronto che ancora una volta ci permette di far conoscere gli strumenti di regione Lombardia e di percepire esigenze e visione delle aziende”.

L’assessore ha voluto ricordare agli imprenditori le misure regionali appena messe in campo e anticipare i prossimi progetti. Tra le novità é stato posto l’accento sulla ‘Manifestazione di interesse per lo sviluppo e il consolidamento delle filiere produttive e dei servizi ed ecosistemi industriali produttivi ed economici in Lombardia’; uno strumento particolarmente importante per la crescita delle imprese lombarde.

Per tutti, in dono la bandiera della Lombardia, “omaggio – ha spiegato Guidesi – alle imprese che rappresentano, con la loro operosità, l’essenza della nostra regione”.

“È un periodo particolarmente difficile per tutti gli imprenditori – ha sottolineato nell’occasione il sottosegretario Antonio Rossi – Mi fa piacere che l’assessore Guidesi sia venuto nel territorio di Lecco a visitare le nostre realtà storiche, per ascoltare le esigenze e le richieste della gente e illustrare le molteplici misure adottate da Regione Lombardia”.