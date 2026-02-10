Regione Lombardia finanzia 139 cantine: contributi anche per Lecco

La misura “Investimenti OCM Vino” per la campagna 2025/2026 sostiene la modernizzazione delle cantine, la ricettività e la vendita diretta

18.950 euro sono destinati a una cantina della provincia di Lecco

LECCO – Regione Lombardia rafforza il sostegno al comparto vitivinicolo con 3,7 milioni di euro destinati a 139 aziende del territorio grazie alla misura “Investimenti OCM Vino” per la campagna 2025/2026. Lo comunica l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi, sottolineando che il bando permette di attivare oltre 9,3 milioni di investimenti complessivi.

“Questa iniziativa – commenta Beduschi – è pensata per accompagnare le imprese non solo nella modernizzazione delle cantine, ma anche nello sviluppo della vendita diretta e nella ricettività, sempre più centrali per la competitività del settore. Le risorse permetteranno alle aziende beneficiarie di investire in strutture produttive più efficienti, in spazi dedicati all’accoglienza e alla degustazione e in strumenti utili a rafforzare il rapporto diretto con il consumatore, valorizzando l’identità dei vini lombardi e dei territori in cui nascono”.

Il bando finanzia interventi che spaziano dalla riqualificazione dei fabbricati produttivi agli spazi dedicati alla commercializzazione e alle sale degustazione, fino all’acquisto di impianti, macchinari e attrezzature innovative per la lavorazione, l’affinamento e l’imbottigliamento. Sono inoltre sostenuti l’allestimento di punti vendita aziendali, il potenziamento degli uffici e lo sviluppo dell’e-commerce. Il contributo regionale copre fino al 40% della spesa ammissibile per micro, piccole e medie imprese e il 20% per le imprese intermedie.

In tutta la Lombardia sono state finanziate 139 cantine per un contributo complessivo di 3,7 milioni di euro, di cui 18.950 euro destinati a una cantina della provincia di Lecco.

“Sostenere questi investimenti – conclude l’assessore Beduschi – significa dare forza alle imprese e, allo stesso tempo, qualificare l’offerta dei nostri territori. Cantine più attrezzate e aperte al pubblico rendono il vino lombardo ancora più riconoscibile e competitivo”.