Regione Lombardia stanzia 15,6 milioni per le startup innovative

Il contributo copre fino all’80% delle spese ammissibili. Domande aperte fino alle 15 del 25 novembre 2026

La misura punta a sostenere l’avanzamento del Technology Readiness Level (TRL) delle tecnologie e la successiva validazione industriale delle soluzioni

LECCO – La Regione Lombardia mette in campo 15,6 milioni di euro per sostenere le startup innovative nella fase iniziale del loro percorso di crescita, con un’attenzione particolare alle tecnologie legate all’energia. La misura è rivolta alle imprese ad alto contenuto tecnologico nella fase di early stage e punta ad accompagnarle dalla ricerca fino alla validazione industriale.

L’intervento, promosso dall’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, finanzia le diverse fasi che portano una tecnologia verso il mercato: dalla ricerca alla prototipazione, dalla sperimentazione alla validazione industriale. Il sostegno è finalizzato anche ad aumentare il Technology Readiness Level (TRL) delle soluzioni sviluppate dalle imprese.

L’obiettivo è ridurre la distanza tra innovazione tecnologica e applicazione commerciale, sostenendo le startup nel percorso che porta alla trasformazione delle proprie soluzioni in prodotti e servizi pronti per il mercato. La misura punta quindi anche a rafforzare la capacità delle imprese di crescere, industrializzarsi e competere.

Il contributo previsto è a fondo perduto e può coprire fino all’80% delle spese ammissibili, con un tetto massimo di 1 milione di euro per ciascuna startup. Il limite può arrivare a 1,5 milioni di euro per le imprese con sede operativa nelle aree della Lombardia ammesse agli aiuti a finalità regionale previsti dalla normativa europea.

Una parte consistente delle risorse è destinata al comparto energetico. Dei 15,6 milioni di euro complessivi, 7 milioni di euro sono infatti riservati a progetti che sviluppano soluzioni innovative finalizzate direttamente e prevalentemente alla resilienza, all’efficienza o all’autosufficienza energetica.

Possono accedere alla misura le startup innovative che possiedono i requisiti previsti dall’avviso, tra cui l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle startup innovative. È inoltre richiesta la presenza di una sede operativa in Lombardia oppure l’impegno a costituirne una.

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 15 del 25 novembre 2026, esclusivamente attraverso la piattaforma regionale Bandi e Servizi.

Il provvedimento si inserisce nella strategia della Regione Lombardia per sostenere imprenditorialità, innovazione e competitività, accompagnando la nascita e lo sviluppo delle nuove imprese attraverso strumenti dedicati alle diverse fasi della loro crescita.

Tra le iniziative già attive rientra StartCup Lombardia, competizione dedicata alla nascita di nuove imprese innovative realizzata in collaborazione con le università lombarde. C’è poi Nuova Impresa 2026, rivolta a chi avvia una nuova attività, insieme alle Competition settoriali dedicate a progetti innovativi nei diversi comparti produttivi.

Sul fronte dell’accesso al capitale, la strategia comprende inoltre gli strumenti Lombardia Venture e Lombardia Venture STEP, pensati per rafforzare la disponibilità di risorse finanziarie per le imprese innovative.

La nuova misura concentra dunque una quota rilevante di risorse su una delle fasi più delicate per una startup: quella in cui una tecnologia deve passare dalla sperimentazione alla validazione industriale e, successivamente, affrontare il mercato. Il sostegno punta così a favorire la trasformazione della ricerca e delle nuove tecnologie in imprese, prodotti, investimenti e nuove opportunità per il sistema economico lombardo.